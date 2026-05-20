美以若重新發動攻擊 伊朗嗆祭狠招：報復擴及中東以外地區

《彭博》報導，在美國總統川普再度發出威脅後，伊朗警告，如果美國或以色列重新對伊朗發動攻擊，伊朗將對中東以外地區展開報復行動。

美國和伊朗似乎在將脆弱的停火協議轉為更持久的和平協議上陷入僵局，雙方最近幾天都沒有緩和好戰的言論。

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川普19日晚間說，他可能會在未來幾天下令對伊朗發動新一輪打擊，迫使他們在核計劃上做出讓步，重新開放荷姆茲海峽，以降低能源價格。

伊朗半官方的《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）20日說：「如果對伊朗的侵略再次發生，先前伊朗已承諾發動的地區戰爭這次將蔓延到地區之外。」2月28日伊朗戰爭爆發以來，IRGC在伊朗決策層中的影響力與日俱增，誓言在「你們（美國和以色列）意想不到的地方給予毀滅性打擊」。

伊朗戰爭開打之初，伊朗曾向多個國家發射了無人機和飛彈，除了以色列和波斯灣的阿拉伯國家外，還包括土耳其和塞普勒斯。儘管德黑蘭的軍隊在4月8日美國和伊朗達成停火協議前遭受了空襲重創，但仍具備攻擊其他國家的能力。

川普19日晚間對媒體說：「我希望我們不必發動戰爭，但我們可能不得不再次重創他們。」當被問及他會等多久時，川普說：「2、3天，也許是週五、週六、週日。也可能是下週初。」

本週國際油價維持穩定，布蘭特原油期貨價格在每桶110美元左右波動。但今年以來，油價仍上漲了80％，這引發了過去1週全球公債的拋售潮，交易員對通膨的擔憂日益加劇。

伊朗迄今拒絕了川普提出的放棄高濃縮鈾或承諾永遠不再處理放射性物質的要求。德黑蘭堅持將鈾濃縮用於核能，華府則擔心伊朗意圖製造原子彈，但伊朗領導人一直否認這點。

伊朗和美國實施的海上封鎖也雙方是爭論的焦點。德黑蘭希望美國在重新開放荷姆茲海峽的商業交通（包括石油和液化天然氣運輸船）之前，先結束對伊朗港口的封鎖。

埃斯凡迪亞里（Dina Esfandiary）等彭博經濟（Bloomberg Economics）分析師說：「經過近3個月的戰爭，川普的目標似乎遠未實現，伊朗雖然傷痕累累，但卻因獲得了新的全球影響力而更加膽大妄為。雙方在達成協議方面仍存在巨大分歧，因此進一步升級的風險依然存在——但進一步的戰鬥不太可能帶來戰略突破。」

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