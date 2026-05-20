不滿哥國總統言論 玻利維亞驅逐哥倫比亞大使

不滿哥國總統言論 玻利維亞驅逐哥倫比亞大使2026/05/20 22:36 即時新聞／綜合報導
玻利維亞民眾在中部城市哥查班巴示威遊行，要求總統帕斯下台。（歐新社資料照）
玻利維亞外交部今（20）日以干涉內政為由，將哥倫比亞大使驅逐出境，但玻利維亞外交部強調，此舉不代表與哥倫比亞斷交。
《路透》報導，事件起因是玻利維亞近來因經濟問題而引發民眾不滿以及騷亂，而哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）18日在X平台發文說「玻利維亞正經歷一場民眾起義」，引起玻利維亞反彈，進而以干涉內政為由驅逐哥倫比亞大使。
玻利維亞外交部補充說，此舉符合國際法，且並不代表玻利維亞與哥倫比亞斷絕外交關係。
Bolivia vive una insurrección popular.— Gustavo Petro （@petrogustavo） May 17, 2026
Es la respuesta a la soberbia geopolítica.
Latinoamérica es una civilización diversa y diferente, no se le puede homogeneizar desde ningún lado del planeta.
Latinoamérica y el Caribe deben ser escuchados por el mundo mirando de frente en…