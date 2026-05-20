共和黨挺伊朗戰爭出現鬆動 參院表決結果向川普釋放政治警訊

美國總統川普。（彭博檔案照）

美國聯邦參議院19日在程序投票中，通過民主黨提出的限制總統川普戰爭權力案，儘管要最終達成參、眾兩院都通過此案，真正迫使總統川普結束對伊朗戰爭，還有一段漫長的路要走，但表決結果凸顯出，共和黨內對這場戰爭的支持力量正受到侵蝕。

對民主黨來說，19日的表決結果是一項突破。在此之前，民主黨自開戰以來，在共和黨參議員保羅（Rand Paul）的支持下，7度在議會強行表決類似議案，均告失敗。但是隨著戰爭久拖，這次首次出現先前投反對票的共和黨參議員倒戈。

請繼續往下閱讀...

彭博19日報導指出，在川普正在考慮對伊朗發動新的打擊行動之際，這項議案的表決結果透露出，共和黨居多數的參議院，對於繼續這場伊朗戰爭的反對聲浪正在升高，是這場戰爭所受支持力量正受到侵蝕的清楚警訊。投票結果也反映出，美國政壇對一場正使美國民眾承擔經濟代價的海外戰爭的不安正在加深。

19日倒戈的共和黨議員凱西迪（Bill Cassidy），上週末在路易斯安那州共和黨初選，在川普支持其挑戰者下，使其爭取連任之路受挫。彭博指出，凱西迪19日首次投票支持這類議案，顯示他已不須再顧慮，能夠公開反對川普這場戰爭。

川普在參院接下來的表決前，仍有時間設法影響參議員的立場。今年初參院就委內瑞拉軍事行動，表決通過推進類似議案，但在川普施壓下，在最終表決時遭否決。然而，這場戰爭造成的經濟代價，正升高美國民眾的不滿，到19日為止，戰爭導致美國零售汽油平均價格已升高到每加侖4.53美元，參議員的政治盤算或許也開始隨之轉變。

根據18日公佈的紐約時報／謝納學院合作的民調，64%的美國民眾認為，對伊朗開戰是錯誤決定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法