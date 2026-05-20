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    首頁 > 國際

    3艘超級油輪通過荷姆茲海峽 600萬桶原油運往中國、南韓

    2026/05/20 21:06 即時新聞／綜合報導
    南韓「宇宙贏家號」油輪（右）今天穿越荷姆茲海峽，預計6月9日抵達南韓蔚山。（彭博資料照）

    南韓「宇宙贏家號」油輪（右）今天穿越荷姆茲海峽，預計6月9日抵達南韓蔚山。（彭博資料照）

    船舶動態資訊系統顯示，今（20）日有3艘超級油輪航經荷姆茲海峽，準備將600萬桶原油運往中國或韓國。這3艘超級油輪受到伊朗戰事影響，已在波斯灣內卡關了超過2個月。

    《路透》報導，今天共有2艘中國超大型原油輪駛出荷姆茲海峽，分別是掛中國旗幟的「遠桂陽號」以及掛香港旗幟的「海洋百合號」。

    由中國石油化工集團旗下貿易公司聯合石化租用的「遠桂陽號」於2月27日，也就是美以對伊朗開戰前一天，在伊拉克巴士拉港裝載了200萬桶伊拉克原油，之後卻受阻於戰火無法離開波斯灣。船舶動態資訊系統指出，「遠桂陽號」大約會在6月4日抵達廣東茂名附近的水東港。

    中國中化集團擁有的「海洋百合號」則是在2月底到3月初分別裝載了100萬桶的卡達原油與伊拉克原油，預計6月5日抵達福建泉州港卸貨。

    跟隨2艘中國油輪闖關荷姆茲海峽的第3艘油輪是懸掛南韓旗幟的「宇宙贏家號」（Universal Winner），目的地為SK能源煉油廠所在的蔚山廣域市，預計6月9日抵達。

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