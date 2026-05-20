為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    以色列恐提前大選 納坦雅胡領導右翼執政聯盟民調估落敗

    2026/05/20 20:13 編譯張沛元／綜合報導
    以色列國會議員20日在國會初讀通過將導致提前大選的解散國會法案後以手掩面。（路透）

    以色列國會議員20日在國會初讀通過將導致提前大選的解散國會法案後以手掩面。（路透）

    以色列國會20日表決通過解散國會法案，倘若最後過關，將提早數週舉行全國大選。民調顯示，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導的右翼執政聯盟會在提前大選中落敗。

    120席的以色列國會（Knesset）在初讀中以110票贊成、0票反對的壓倒性票數，通過這項由執政聯盟提交的法案；法案接下來將送交1個委員會，然後再在國會三讀，倘若最終能獲得批准（整個過程可能需時數週），將自動於90天後舉行大選，也就是會比原定最晚10月27日大選，提早數週投票。

    法案並未設定大選日期。大選投票日將法案送交委員會的階段確定。

    納坦雅胡的執政聯盟之所以會提出解散國會法案，在於這個派系林立的右翼執政聯盟，正爆發內鬨瀕臨崩潰－－該執政聯盟內的極端正統派（Ultra-Orthodox）施壓納坦雅胡，指控他未能兌現極端正統派猶太教男性免服兵役的競選承諾。

    本月初，在政情動盪中嗅到變天機會的幾個以國反對黨宣布，打算自提解散國會法案。

    倘若以國最後確定將提前大選，可能會影響選情的因素除了與加薩的哈瑪斯、黎巴嫩的真主黨以及伊朗的戰爭，76歲的納坦雅胡個人的長期貪腐審判與健康問題，也是關鍵。此外，自2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列以來的以國民調持續顯示，納坦雅胡的執政聯盟的支持率，不足以拿下能繼續執政的國會多數席次。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播