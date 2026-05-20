4共和黨議員倒戈！民主黨提案限制川普對伊朗動武權 參院過頭關

在4名共和黨議員倒戈下，美國聯邦參議院19日在程序投票中，通過民主黨提出的限制總統川普戰爭權力案。圖為美國國會大廈。（彭博檔案照）

在4名共和黨議員倒戈下，美國聯邦參議院19日在程序投票中，通過民主黨提出的限制總統川普戰爭權力案，讓此案得以繼續推進。

華盛頓郵報19日報導，參院以50票贊成、47票反對通過程序性表決，將這項議案送出委員會。共和黨議員中，保羅（Rand Paul）、柯林斯（Susan Collins）、穆考斯基（Lisa Murkowski）和凱西迪（Bill Cassidy）4人投下贊成票；民主黨則有1人跑票，費特曼（John Fetterman）投反對票。該議案旨在阻止總統川普未經國會授權，對伊朗再有進一步打擊行動，這是迫使川普結束這場國會從未授權的戰爭之第一步。

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上週末路易斯安那州黨內初選，在川普支持競選對手下輸掉初選的凱西迪說，儘管他支持瓦解伊朗的核計畫，但是白宮、五角大廈一直未向國會充分說明戰爭相關資訊，在川普政府說清楚前，「任何國會的授權或者延長這項軍事行動都缺乏正當性」。

在表決前，參院少數黨領袖舒默（Charles E. Schumer）表示，川普18日說，他就差1小時就要下令對伊朗發動新的打擊行動，正是國會必須約束總統的理由，「總統就像拿著上膛槍枝玩的幼童」。

不過，該議案要獲得全院通過、迫使總統結束對伊朗戰爭，還面臨顯著的阻力，參院還需要進行至少2次表決。先前反對參院審議這類議案的共和黨參議員提里斯（Thom Tillis）、柯寧（John Cornyn）和塔伯維爾（Tommy Tuberville）均缺席19日的投票，若這3人在接下來的表決都出席並投下反對票，該議案可能以50對50票未能過關。

就算參院通過，也還需要聯邦眾議院表決通過；此外，總統川普也幾乎確定會否決，屆時參眾兩院須推翻總統的否決，議案才能生效。歷來從未有戰爭權力決議成功推翻總統的否決。

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