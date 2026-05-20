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    哈米尼死後伊朗誰掌權？紐時：美以想扶植「死對頭」阿瑪迪尼賈

    2026/05/20 19:02 國際新聞中心／綜合報導
    紐約時報披露，美國和以色列曾有意扶植伊朗前總統阿瑪迪尼賈重新掌權。（美聯社檔案照）

    紐約時報披露，美國和以色列曾有意扶植伊朗前總統阿瑪迪尼賈重新掌權。（美聯社檔案照）

    在以色列空襲炸死伊朗最高領袖哈米尼及多名高官，揭開戰爭序幕的數日後，美國總統川普曾公開表示，最好能由伊朗「內部某人」接掌政權。紐約時報19日披露，在衝突爆發之初，美國與以色列曾選定讓外界跌破眼鏡的人選：以強硬反以、反美立場聞名的伊朗前總統阿瑪迪尼賈（Mahmoud Ahmadinejad）。

    聽取過簡報的美國官員指出，這項由以色列制定、且曾徵詢過阿瑪迪尼賈的大膽政權更迭計畫，隨即宣告失敗。在開戰首日，以色列對阿瑪迪尼賈位於德黑蘭的住處發動空襲，試圖將他從軟禁中解救出來，但他在空襲中受傷。死裡逃生後，他對這項計畫感到幻滅，此後便未曾公開露面，目前下落與狀況成謎。

    報導指出，阿瑪迪尼賈是個極不尋常的選擇。儘管近年來他與伊朗高層衝突加劇，遭到嚴密監視，但他在2005年至2013年擔任總統期間，曾以呼籲「將以色列從地圖上抹去」、大力支持核計畫、嚴厲批評美國及暴力鎮壓異己而聞名。他是如何被招攬參與此計畫，至今仍是個謎。

    這項此前未曾曝光的行動，凸顯川普與以色列總理納坦雅胡發動戰爭時，不僅低估了達成目標所需的時間，還將賭注押在一個連川普幕僚都認為難以實現的危險計畫上。部分美國官員對於阿瑪迪尼賈能否重新掌權深表懷疑。

    美以官員將阿瑪迪尼賈視為伊朗新政府的潛在領袖，進一步證明這場戰爭的目標，不僅是摧毀伊朗的軍事與核能力，更有意扶植一個易於控制的德黑蘭政權。川普當時似乎認為，如同美軍成功突襲捕獲委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro），並由願與白宮合作的親美派接掌政權一樣，這種模式也能在伊朗複製。

    阿瑪迪尼賈在卸任後逐漸成為神權政府的批評者，與西方的關係也轉趨曖昧，曾主張與美國和解。他曾三度試圖參選總統，均遭當局阻擋。雖然他從未成為公開的異議人士，但已被政權視為潛在的動盪因素。

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