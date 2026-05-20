「神秘客」搶在川普發文前操作油市賺8億！遭調查3公司曝光

中東戰火導致油價劇烈波動。（路透）

今年3月23日，美國總統川普宣布暫緩打擊伊朗基礎能源措施，然而川普在社群發文前，油市就先出現一波交易狂潮，交易金額超過8億美元，這起精準到令人毛骨悚然的「完美預測」，在當時掀起熱烈討論，也引發美國商品期貨交易委員會（CFTC）高度關注並介入徹查是否涉及內幕交易。外媒最新披露，官方目前已鎖定至少3家投資機構展開盤查。

根據《華爾街日報》報導，受到美國官方高度關切的3家公司，包括總部位於倫敦的知名量化投資公司「Qube Research & Technologies」、對沖基金「Forza Fund Ltd」，以及法國石油巨頭道達爾能源（TotalEnergies）旗下的交易部門「Totsa」。據悉，Forza Fund在此次波段中淨賺約1000萬美元，Qube進帳約500萬美元，Totsa則有約20萬美元的利潤。不過這些公司尚未遭控有任何不當行為，報導並不確定為何它們會遭到關注。

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《華爾街日報》爆料，根據查閱到的文件顯示，3月23日清晨，原油期貨在川普發文前交易量突然飆升，在極短時間內捲走超過8億美元資金。隨後川普變心停火的消息一出，美國原油價格應聲暴跌高達13%，讓這些提早「精準放空」的神秘資金獲利豐厚。當天除了上述3家公司外，量化交易公司「Jane Street」也大賺了1900萬美元。文件也顯示，不少規模較小的公司當天也在石油期貨交易中獲利。

CFTC目前正極力釐清，是否有白宮內部人士提前洩漏了川普的發文內容，進而讓特定外圍資金發動這場地緣政治的內線交易。不過，部分遭到盤查的公司向調查人員喊冤，聲稱當時的交易決策是基於媒體在川普發文前15分鐘釋出的一則短訊報導，純屬精準的市場反應與模型操作，絕非靠內線消息作弊。

除了3月23日的油市交易外，消息人士透露，CFTC同時也在緊盯4月和5月多起與伊朗戰爭宣告相關的異常交易。面對民主黨陣營質疑白宮官員可能藉機牟取私利，白宮對此駁斥，強調在毫無證據的情況下指控行政官員參與此類活動，完全是「毫無根據且不負責任的報導」。目前全案仍由美國監管當局持續深入調查中。

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