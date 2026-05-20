是有多想要鉀肥？ 美國施壓完立陶宛後又施壓烏克蘭

2025年12月13日，因美國與白俄羅斯達成協議而獲釋的2022年諾貝爾和平獎得主畢亞利亞茨基，現身位於立陶宛首都維爾紐斯的美國大使館外。（路透檔案照）

彭博新聞（Bloomberg News）20日引述知情人士的話報導，美國正呼籲烏克蘭放寬對白俄羅斯對外出口鉀肥的限制以及施壓歐洲盟友跟進。

根據該報導，華府認為，取消對從白俄進口這種關鍵肥料設限，有助讓白俄與俄羅斯保持一定距離，以及可能有機會改善與明斯克當局的關係。

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路透未能立即核實此一報導。美國國務院未立即回應置評要求。

鉀肥是化學肥料的主要成分之一，而白俄則是全球最主要的鉀肥生產國之一。

2020年，前蘇聯附庸國白俄在爭議性大選過後暴力鎮壓抗議，招致美國與歐洲聯盟（EU）的制裁；2022年，白俄總統魯卡申科（Alexander Lukashenko）允許俄羅斯取道白俄入侵烏克蘭，讓白俄遭到更進一步的制裁。

去年底，美國與白俄達成協議，明斯克當局釋放250名囚犯，美國則在今年3月解除對鉀肥的制裁，但歐盟的制裁仍在，要到2027年2月才到期。

立陶宛外長布德里斯（Kestutis Budrys）本月14日證實，該國正遭美國施壓，好讓被歐盟制裁的白俄能透過立陶宛的主要港口出口鉀肥。

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