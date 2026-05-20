漲聲響起！東京三麗鷗彩虹樂園8月漲價 尖峰票價最高近1400元

三麗鷗旗下的三麗鷗娛樂（東京都多摩市）宣布，其營運的主題樂園「三麗鷗彩虹樂園」將自8月1日起調漲入場票價。（美聯社資料照）

三麗鷗旗下的三麗鷗娛樂（東京都多摩市）宣布，其營運的主題樂園「三麗鷗彩虹樂園」將自8月1日起調漲入場票價。在最擁擠的尖峰時期，大人一日券的價格將變為6900日圓（約新台幣1397元），比目前調漲了1000日圓（約新台幣202元）。

《日本經濟新聞》報導，該樂園自2022年起導入依據擁擠程度等因素調整票價的「浮動價格制」，自8月起，大人一日券的票價將調整為3900（約新台幣790元）至6900日圓（約新台幣1397元），並細分為10個級距。在此之前，票價原為3900至5900日圓的7個級距。此外，孩童（3至17歲及高中生）與高齡者（65歲以上）的票價也同樣調整為2800（約新台幣567元）至5800日圓（約新台幣1175元）的10個級距。

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三麗鷗彩虹樂園的入園人數持續增長。隨著遊行表演進行全面翻新等因素帶動，2025年4月至12月期間的入園人數達到116萬9000人，比前1年同期增加了3萬6000人。

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