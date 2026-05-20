亞裔男組「戀愛五人行」爆紅！靠「筆記本」維持感情防染病

加州出現一組「5人行」的多重伴侶關係，迅速在網路上爆紅。（擷取自theculekids/IG）

感情通常是兩人之間的事，不過近日美國加州出現一組「5人行」的多重伴侶關係，他們自稱為「The Cule Kids」，時常在社群上分享他們共同經營愛情、約會和日常生活的點滴，迅速在網路上爆紅。

根據泰媒《Khaosod》報導，「The Cule Kids」住在加州的南灣區（South Bay），由33歲的Eric、35歲的Hamilton、37歲的James、37歲的Jonathan，以及31歲的Michael所組成，他們將自己的關係描述為雙方同意的多伴侶關係。

請繼續往下閱讀...

報導指出，這段五人行始於從2013年就開始交往的James與Jonathan，兩人一開始就保持「開放式關係」，直到Eric在2018年加入，隨後Hamilton和Michael分別在2021年及2022年加入。2022年，James與Jonathan正式結婚，並將他們的團體命名為「The Polycule（多元關係）」，也變成他們日後經營社群與Podcast節目「The Cule Kids」的靈感來源。

其中，最讓網友關注的是，他們五人有一本名為「Cule Log」的共享筆記本，彼此規定假如跟別人約會，都必須要在這本筆記本上詳實記錄過程與情況。他們認為，這項規定可以保持彼此間的透明度，必要時還可以成為性傳染病接觸史的追蹤紀錄。

Michael在接受媒體訪問時分享，他們五人放假時幾乎長時間都待在家裡，儘管他們都不是做同一件事，這樣的相處方式讓他們感到非常自在。「如果其中兩、三個人想打電動，其他人想做別的事，我們就會互相妥協並分頭行動」。

不過，他們五人並非住在一起，已經結婚的James和Jonathan同住，另外三人則住在距離他們車程約30分鐘的地方。他們表示，未來五人能住在一起是他們最大的願望。Hamilton還說，「能找到彼此，並且大家都對這種關係抱持開放態度，我覺得自己真的非常幸運，也充滿感激」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法