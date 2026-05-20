為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    亞裔男組「戀愛五人行」爆紅！靠「筆記本」維持感情防染病

    2026/05/20 19:08 即時新聞／綜合報導
    加州出現一組「5人行」的多重伴侶關係，迅速在網路上爆紅。（擷取自theculekids/IG）

    加州出現一組「5人行」的多重伴侶關係，迅速在網路上爆紅。（擷取自theculekids/IG）

    感情通常是兩人之間的事，不過近日美國加州出現一組「5人行」的多重伴侶關係，他們自稱為「The Cule Kids」，時常在社群上分享他們共同經營愛情、約會和日常生活的點滴，迅速在網路上爆紅。

    根據泰媒《Khaosod》報導，「The Cule Kids」住在加州的南灣區（South Bay），由33歲的Eric、35歲的Hamilton、37歲的James、37歲的Jonathan，以及31歲的Michael所組成，他們將自己的關係描述為雙方同意的多伴侶關係。

    報導指出，這段五人行始於從2013年就開始交往的James與Jonathan，兩人一開始就保持「開放式關係」，直到Eric在2018年加入，隨後Hamilton和Michael分別在2021年及2022年加入。2022年，James與Jonathan正式結婚，並將他們的團體命名為「The Polycule（多元關係）」，也變成他們日後經營社群與Podcast節目「The Cule Kids」的靈感來源。

    其中，最讓網友關注的是，他們五人有一本名為「Cule Log」的共享筆記本，彼此規定假如跟別人約會，都必須要在這本筆記本上詳實記錄過程與情況。他們認為，這項規定可以保持彼此間的透明度，必要時還可以成為性傳染病接觸史的追蹤紀錄。

    Michael在接受媒體訪問時分享，他們五人放假時幾乎長時間都待在家裡，儘管他們都不是做同一件事，這樣的相處方式讓他們感到非常自在。「如果其中兩、三個人想打電動，其他人想做別的事，我們就會互相妥協並分頭行動」。

    不過，他們五人並非住在一起，已經結婚的James和Jonathan同住，另外三人則住在距離他們車程約30分鐘的地方。他們表示，未來五人能住在一起是他們最大的願望。Hamilton還說，「能找到彼此，並且大家都對這種關係抱持開放態度，我覺得自己真的非常幸運，也充滿感激」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播