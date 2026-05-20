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    狂！20歲女孩收藏6萬張寶可夢卡 專家推估「總價值破21億」

    2026/05/20 19:56 即時新聞／綜合報導
    近年「寶可夢卡牌」成為全球收藏圈人氣寵兒。（圖擷取自「Jolina Gisele Collection」YouTube）

    近年「寶可夢卡牌」成為全球收藏圈人氣寵兒。（圖擷取自「Jolina Gisele Collection」YouTube）

    近年「寶可夢卡牌」（Pokémon card）成為收藏圈人氣寵兒，卻因部分稀有卡飆破天價，在全球引發嚴重犯罪潮。瑞士一名年僅20歲的女孩喬琳娜（Jolina Gisele），近期因為手中持有逾6萬張的寶可夢卡牌爆紅，然而這些卡片總價值上看5000萬英鎊（約新台幣21.6億元），導致她不得不轉移到專業設施來保管。

    綜合外媒報導，喬琳娜從7歲開始收集寶可夢卡牌，因為她小時候不擅長社交，需透過寶可夢卡牌和同齡人拉近距離，還意外成為與爸爸之間的共同興趣。喬琳娜表示，原本她把收集寶可夢卡牌當成日常娛樂，沒想到演變成規模龐大的收藏，甚至獲金氏世界紀錄認證全球最多寶可夢卡牌的保持者，收藏數量還不及她。

    在喬琳娜收藏的寶可夢卡牌中，最受矚目的是2張「插畫家皮卡丘」（Pikachu Illustrator），被全球粉絲與收藏家視為最夢幻的珍品。今年3月，美國拍賣會同款卡牌創下單張140萬美元（約新台幣4468萬元）的成交紀錄；另一張獲得PSA 10滿分認證的版本，甚至傳出以1650萬美元（約新台幣5.2億元）的天價售出。

    報導指出，寶可夢卡牌市場在全球疫情期間，迎來爆發性成長，促使卡牌價格全面暴漲，還讓知名卡牌鑑定公司一度因送件量暴增，暫停服務長達3個月。然而這波收藏熱潮也衍生出許多治安隱憂，像是法國今年4月發生武裝歹徒搶走價值新台幣1100萬元卡牌的案件；美國、英國等國，也陸續發生被竊賊頻繁光顧的情況。

    喬琳娜父親坦言，如今寶可夢卡牌市場變得過度昂貴，不僅讓原本單純的收藏興趣逐漸變調，甚至隨著卡牌價值越來越高，讓一家人開始擔心起安全問題。喬琳娜母親透露，以前女兒的寶可夢卡牌能塞滿家中整整一個房間，如今為了防盜與人身安全，不得不把這些寶可夢卡牌全數轉移到機密的專業倉儲保存。

    目前喬琳娜一家打算把收藏的寶可夢卡牌「整批出售」，而非拆開逐張拍賣。喬琳娜父親感性表示，這些卡牌一路陪伴女兒成長，希望未來能由真正懂得愛護卡牌的人接手，或者放到博物館對外展示，讓更多人欣賞這份珍貴收藏；他還補充提到，無論開出多高的價格，女兒童年最初使用的寶可夢收藏卡冊永遠都是非賣品，因為它帶給他們一家人的溫暖回憶，是無法用金錢衡量的無價珍寶。

    來自瑞士的20歲女孩喬琳娜（Jolina Gisele），近期因收藏6萬張的寶可夢卡牌爆紅。（圖擷取自@Polygon 社群平台「X」）

    來自瑞士的20歲女孩喬琳娜（Jolina Gisele），近期因收藏6萬張的寶可夢卡牌爆紅。（圖擷取自@Polygon 社群平台「X」）

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