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    首頁 > 國際

    成功用人工蛋孵出小雞！美國生技公司盼2030年「復活恐鳥」

    2026/05/20 18:54 即時新聞／綜合報導
    美國生物科技公司「Colossal Biosciences」宣布，成功透過「人工蛋」孵化小雞，認為這項科技突破有助於復活已滅絕鳥類。（美聯社）

    美國生物科技公司「Colossal Biosciences」宣布，成功透過「人工蛋」孵化小雞，認為這項科技突破有助於復活已滅絕鳥類。（美聯社）

    位於美國德州的生物科技公司「Colossal Biosciences」，致力復活袋狼、渡渡鳥、猛獁象（長毛象）等滅絕生物，甚至在去年宣稱「復活」史前物種恐狼，引發科學界與全球關注。近日Colossal Biosciences宣布，成功透過「人工蛋」（artificial egg）孵化小雞，認為這項科技突破有助於復活已滅絕鳥類。

    綜合外媒報導，根據Colossal Biosciences最新聲明，研究團隊使用3D列印技術，以鈦金屬打造出高度仿真的人工蛋，內部則鋪設仿生矽膠膜，模擬真實雞蛋的氧氣傳輸方式，結果不僅讓輸氧效率超越一般雞蛋，甚至克服1980年代無殼鳥類實驗，因人工補氧造成胚胎DNA受損等問題，並有26隻小雞胚胎成功從這種人工蛋裡孵化。

    Colossal Biosciences執行長兼共同創辦人蘭姆（Ben Lamm）表示，孵化出來的26隻小雞身體非常健康，未來會安排牠們入住公司鳥類研究設施自然成長。對於這項突破性技術，蘭姆預估最快4至5年內，有望讓滅絕生物「渡渡鳥」（dodo）復活，甚至在2030年挑戰讓大型走禽「恐鳥」（Dinornithidae）重返紐西蘭。

    報導指出，目前科技若想復育恐狼、猛獁象等哺乳動物，還能透過基因相近的現代動物作為代孕母體，然而已滅絕的大型鳥類，卻面臨沒有現代鳥類能容納並孵化巨大鳥蛋的窘境。以「恐鳥」為例，牠的身高可達13英尺（約4公尺）、重達500磅（約227公斤），蛋的體積甚至比現存世上第二大鳥類鴯鶓的蛋大上8倍。

    Colossal Biosciences首席科學官沙皮洛（Beth Shapiro）指出，鳥類繁殖技術長年落後於哺乳動物，如今人工蛋技術實驗成功，甚至確認可以重複使用、適用不同尺寸的蛋，團隊接下來預計以鴯鶓與鴕鳥進行測試。

    對於Colossal Biosciences做法，其他科學家大多抱持保留態度，有些人認為他們極力推廣的復活技術，頂多是把現代生物輸入破碎的已滅絕古生物DNA，並非真正意義上復活那些古生物。一些鳥類學家則認為，Colossal Biosciences最新孵化技術可以用在現今瀕危鳥類保育等領域，還比復活滅絕生物來得實用。

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    Colossal Biosciences研究團隊使用3D列印技術，以鈦金屬打造出高度仿真的人工蛋殼。（美聯社）

    Colossal Biosciences研究團隊使用3D列印技術，以鈦金屬打造出高度仿真的人工蛋殼。（美聯社）

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