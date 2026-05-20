成功用人工蛋孵出小雞！美國生技公司盼2030年「復活恐鳥」

美國生物科技公司「Colossal Biosciences」宣布，成功透過「人工蛋」孵化小雞，認為這項科技突破有助於復活已滅絕鳥類。（美聯社）

位於美國德州的生物科技公司「Colossal Biosciences」，致力復活袋狼、渡渡鳥、猛獁象（長毛象）等滅絕生物，甚至在去年宣稱「復活」史前物種恐狼，引發科學界與全球關注。近日Colossal Biosciences宣布，成功透過「人工蛋」（artificial egg）孵化小雞，認為這項科技突破有助於復活已滅絕鳥類。

綜合外媒報導，根據Colossal Biosciences最新聲明，研究團隊使用3D列印技術，以鈦金屬打造出高度仿真的人工蛋，內部則鋪設仿生矽膠膜，模擬真實雞蛋的氧氣傳輸方式，結果不僅讓輸氧效率超越一般雞蛋，甚至克服1980年代無殼鳥類實驗，因人工補氧造成胚胎DNA受損等問題，並有26隻小雞胚胎成功從這種人工蛋裡孵化。

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Colossal Biosciences執行長兼共同創辦人蘭姆（Ben Lamm）表示，孵化出來的26隻小雞身體非常健康，未來會安排牠們入住公司鳥類研究設施自然成長。對於這項突破性技術，蘭姆預估最快4至5年內，有望讓滅絕生物「渡渡鳥」（dodo）復活，甚至在2030年挑戰讓大型走禽「恐鳥」（Dinornithidae）重返紐西蘭。

報導指出，目前科技若想復育恐狼、猛獁象等哺乳動物，還能透過基因相近的現代動物作為代孕母體，然而已滅絕的大型鳥類，卻面臨沒有現代鳥類能容納並孵化巨大鳥蛋的窘境。以「恐鳥」為例，牠的身高可達13英尺（約4公尺）、重達500磅（約227公斤），蛋的體積甚至比現存世上第二大鳥類鴯鶓的蛋大上8倍。

Colossal Biosciences首席科學官沙皮洛（Beth Shapiro）指出，鳥類繁殖技術長年落後於哺乳動物，如今人工蛋技術實驗成功，甚至確認可以重複使用、適用不同尺寸的蛋，團隊接下來預計以鴯鶓與鴕鳥進行測試。

對於Colossal Biosciences做法，其他科學家大多抱持保留態度，有些人認為他們極力推廣的復活技術，頂多是把現代生物輸入破碎的已滅絕古生物DNA，並非真正意義上復活那些古生物。一些鳥類學家則認為，Colossal Biosciences最新孵化技術可以用在現今瀕危鳥類保育等領域，還比復活滅絕生物來得實用。

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BREAKTHROUGH: Colossal scientists hatched healthy chicks from artificial eggs.



No shells. No hens. Just bioengineered eggs that breathe like the real thing.



This could help bring back giant extinct birds like the South Island giant moa, whose eggs were ~80x a chicken’s. （1/10） pic.twitter.com/XPa42BXarx — Colossal Biosciences® （@colossal） May 19, 2026

We built an artificial egg and hatched chicks.



The Colossal artificial egg has a bioengineered shell designed to breathe like a real egg. And because a South Island giant moa egg was ~80x larger than a chicken’s, this will be critical tech for bird de-extinction. pic.twitter.com/TViNN8bzD8 — Colossal Biosciences® （@colossal） May 19, 2026

Colossal Biosciences研究團隊使用3D列印技術，以鈦金屬打造出高度仿真的人工蛋殼。（美聯社）

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