中國證實與美互減農產關稅 對170億採購案卻留白

美國總統川普與中國國家主席習近平上週會晤後，美方宣稱中方已同意在現有每年採購2500萬噸大豆基礎上，每年再額外加碼採購價值170億美元（約新台幣5400億元）的美國農產品。（路透社）

中國商務部今（20）日發表聲明證實，美中兩國已同意在更廣泛的貿易協議框架下，削減農業貿易關稅。不過，該份聲明對於多項具體的執行細節仍含糊其辭，並未直接證實白宮日前宣布中方承諾每年加碼採購170億農產品的協議。

據《路透》報導，美國總統川普與中國國家主席習近平上週會晤後，美方宣稱中方已同意在現有每年採購2500萬噸大豆基礎上，每年再額外加碼採購價值170億美元（約新台幣5400億元）的美國農產品。這有望讓美國對華農產品出口回升至歷史高點，但這勢必需要中國取消在貿易戰期間對美加徵的反制關稅。

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中國商務部在聲明中表示，雙方「原則上同意將相關農產品納入互惠減讓關稅架構，並設定引導性目標以擴大雙邊農產品貿易」。然而，中方並未具體列出包含哪些農產品，也未提及白宮聲稱的170億美元採購方案。

事實上，中國官方的發言往往比華府的聲明更為謹慎，例如中方去年底履行十月峰會協議採購了1200萬噸大豆，但至今仍未正式承認該筆交易。

對此，顧問公司「Trivium China」主管佩伊（Even Rogers Pay）分析，美方宣布的170億美元採購協議與2500萬噸的大豆交易，加總起來將超過300億美元，預期中方將把這波減稅焦點集中在美國農產品上。

此外，中方在聲明中也證實已重新核准美國牛肉企業的進口註冊，並將恢復自美國部分曾爆發禽流感疫情的州別進口禽肉製品。

商務部最後補充，中方後續也將與華府就美方高度關切的農業生物技術（如基改作物）等議題展開對話，但並未透露更多細節。

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