上海金融中心2日人遇刺！目擊者還原驚悚瞬間 日方向中國提4大要求

中國上海環球金融中心昨天發生攻擊事件，3名傷者中有2名是日本人。（本報合成，擷取自X）

位於中國上海環球金融中心3樓的日本料理店「銀平」，昨（19）日遭59歲楊姓男子持刀闖入，造成2名日本男子及1名中國女子受傷。對此，日本內閣官房長官木原稔強調，已向中方要求防止類似事件再度發生。

綜合日媒報導，木原稔今（20）日表示，日方已向中方提出包括查明真相、嚴懲嫌犯、防止類似事件再度發生以及確保僑民安全等四大要求。此外，日本駐上海總領事館已對傷者提供支援，並提醒在中國的日本人注意安全。

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上海警方通報，事發於昨天中午12時25分，楊嫌當場被捕時語無倫次、行為怪異，經查具有精神疾病治療史，目前犯案動機仍不明；3名傷者已送醫治療，其中2人為日本籍，目前無生命危險。

一名日籍目擊者透露，案發時他正與同事在包廂用餐，突然聽到門外傳來極其淒厲的尖叫與器物倒塌聲。透過紙門下方的玻璃往外看，赫見楊嫌就堵在包廂門口。為了自保，包廂內眾人只能死命用雙手壓住紙門，並躲在桌後戒備。

目擊者透露，嫌犯是一名年紀偏大、體型消瘦的男子，被壓制前在門外顯得極度煩躁、不斷抖腳。當大樓警衛動用防暴叉進行壓制時，嫌犯幾乎沒有反抗。他也表示，自己走出店外時，才發現其中一名日籍傷者竟是認識的人，對方癱坐牆邊，雙手緊摀腹部且鮮血直流，所幸意識仍清醒，還能微微點頭致意。

該名目擊者今年4月才剛被派駐到上海，他心有餘悸地表示，這是他人生感受過最強烈的恐懼，雖然目前仍不清楚嫌犯是否刻意針對日本人行兇，但當下真的有種「搞不好自己也會被刺」的感覺。這起意外讓他深刻體會到，人在國外生活，基本的安全警覺絕對不能鬆懈。

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