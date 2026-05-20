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    首頁 > 國際

    創世界首例！日本將販售人工養殖鰻魚

    2026/05/20 16:35 編譯謝宜哲／綜合報導
    人工養殖的鰻魚將首次在日本商店出售，此舉有望最終緩解這種瀕危魚類面臨的生存壓力。圖為示意圖。（法新社）

    人工養殖的鰻魚將首次在日本商店出售，此舉有望最終緩解這種瀕危魚類面臨的生存壓力。圖為示意圖。（法新社）

    日本官員今（20）日表示，人工養殖的鰻魚將首次在日本商店出售，此舉有望最終緩解這種瀕危魚類面臨的生存壓力。

    根據《法新社》報導，鰻魚數量在全球範圍內都在下降，這主要是由於人類活動造成的，例如水體污染、濕地破壞和過度捕撈。

    鰻魚一直以來都難以在人工環境下繁殖，但日本研究人員在2010年花費巨資成功在實驗室中從鰻魚卵培育出了日本鰻。

    負責水產養殖推廣的漁業廳官員20日告訴《法新社》，自培育出日本鰻後，日本一直在努力降低高昂成本，以便價格能夠被市場接受。

    該官員說「經過無數次技術突破，現在每條養殖鰻魚的成本約為1800日元。（約台幣357元）。而初期階段成本超過100萬日元（約台幣19萬元），2016年成本約4萬日元（約台幣7956元）。」

    雖然養殖鰻魚價格仍然比野生鰻魚高出3到4倍，但該官員指出，日本認為現在是時候測試市場反應。

    從5月29日起用養殖鰻魚製作的蒲燒，將在東京1家百貨公司以及日本其他一些銷售點出售。

    販售這種鰻魚的山田水產公司聲稱，日本此舉是世界首例，也是邁向鰻魚完全商業化養殖的重要一步。

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