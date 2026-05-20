不滿南韓志工遭以軍扣押 李在明：研議納坦雅胡入境即逮捕

南韓總統李在明。（歐新社）

針對兩名南韓志工前往加薩走廊途中遭以色列軍隊逮捕一事，南韓總統李在明今（20）日強烈譴責以國舉動「太不人道、越界」，並指出以色列總理納坦雅胡已被國際刑事法院（ICC）列為戰犯並發布逮捕令，指示相關部門「若納坦雅胡入境南韓，應研議予以逮捕」。

據南韓《朝鮮日報》報導，南韓外交部證實，繼本月18日南韓籍活動家金東賢（音譯）搭乘的救援船遭扣押後，20日凌晨另一名南韓籍活動家金雅賢（音譯）所搭乘的救援船亦遭以色列軍隊攔截，目前共有兩名南韓公民被以方拘留。

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李在明在內閣會議中對此表達強烈不滿，質疑以色列扣押載有南韓公民之救援船的法律依據，並質問「加薩走廊難道是以色列的領土或領海嗎？」他強調，即便在交戰狀態下，扣押第三國船隻也違背基本底線，要求外交部與國安單位應立即向以方提出抗議。

儘管國家安保室長魏聖洛解釋，此衝突起於以巴衝突，以色列因此對該海域實施軍事管制，且遭扣押者違反了南韓政府的加薩入境禁令。但李在明強調，國民不聽從政府勸告是國內內部問題，但以色列在缺乏國際法正當理由的情況下強行扣押南韓公民則是另一回事。

李在明指出，目前多數歐洲國家都已宣布若納坦雅胡入境將予以逮捕，南韓也應就此進行評估，並向幕僚指示：「按原則辦理，這段期間我們已經忍耐太多了。」

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