為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本自民黨將提案 將個人編號卡「取得義務化」

    2026/05/20 15:49 即時新聞／綜合報導
    自民黨向日本政府提出建議，將個人編號卡（My Number Card）列為「取得義務化」。（圖擷取自@livedoornews社群平台「X」）

    自民黨向日本政府提出建議，將個人編號卡（My Number Card）列為「取得義務化」。（圖擷取自@livedoornews社群平台「X」）

    日本自民黨認為，政府應以讓全體國民都能感受數位化恩惠的社會為目標，因此將向政府提出建議，將個人編號卡（My Number Card）列為「取得義務化」。

    ABEMA》報導，自民黨數位社會推進本部本部長平井表示：「個人編號卡的本人確認功能，能夠成為非常龐大的基礎建設。在災害發生時也極具幫助，從這個意義上來說，為了保護各位國民，我們希望推動取得義務化。」

    個人編號卡目前採自願申請制，根據總務省統計，截至4月底的取得率為82.7%。

    自民黨的提案中指出「有必要以全體國民皆已取得為前提」，因此將「無罰則的取得義務化」納入其中。

    此外，提案也指出，因應物價高漲等對策，迅速發放現金給付的重要性日益增高，因此「應研議將公金收取帳戶的綁定義務化」。

    同時，針對高市政權所目標實現的「具給付功能的稅額扣抵」相關討論，提言中強調這是「建構理想給付基礎建設的絕佳且最後機會」。

    提案在要求數位廳與總務省推進擴充運用個人編號卡的服務之餘，也明確記載「應研議在法律上強制規定之必要性與實效性」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播