日本自民黨將提案 將個人編號卡「取得義務化」

自民黨向日本政府提出建議，將個人編號卡（My Number Card）列為「取得義務化」。（圖擷取自@livedoornews社群平台「X」）

日本自民黨認為，政府應以讓全體國民都能感受數位化恩惠的社會為目標，因此將向政府提出建議，將個人編號卡（My Number Card）列為「取得義務化」。

《ABEMA》報導，自民黨數位社會推進本部本部長平井表示：「個人編號卡的本人確認功能，能夠成為非常龐大的基礎建設。在災害發生時也極具幫助，從這個意義上來說，為了保護各位國民，我們希望推動取得義務化。」

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個人編號卡目前採自願申請制，根據總務省統計，截至4月底的取得率為82.7%。

自民黨的提案中指出「有必要以全體國民皆已取得為前提」，因此將「無罰則的取得義務化」納入其中。

此外，提案也指出，因應物價高漲等對策，迅速發放現金給付的重要性日益增高，因此「應研議將公金收取帳戶的綁定義務化」。

同時，針對高市政權所目標實現的「具給付功能的稅額扣抵」相關討論，提言中強調這是「建構理想給付基礎建設的絕佳且最後機會」。

提案在要求數位廳與總務省推進擴充運用個人編號卡的服務之餘，也明確記載「應研議在法律上強制規定之必要性與實效性」。

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