南韓貨輪遇襲後 又有該國油輪航經荷姆茲海峽

南韓外交部長趙顯稱，1艘南韓油輪目前正在通過荷姆茲海峽。在此之前南韓貨輪「NAMU號」4日在荷姆茲海峽遇襲並起火燃燒。圖為「NAMU號」。（路透）

南韓外交部長趙顯今（20）日表示，1艘南韓油輪目前正在通過荷姆茲海峽。他在國會上向議員們說「此刻，我們的油輪正通過荷姆茲海峽。」

根據《法新社》報導，船舶追蹤網站MarineTraffic顯示，懸掛南韓國旗的「環球勝利號」（Universal Win）位於荷姆茲海峽東側，靠近阿曼灣入口處。

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該油輪從科威特米納艾哈邁迪港（Mina Al-Ahmadi）出發，駛往南韓東南部城市蔚山。

值得注意的是，南韓航運公司「韓新遠洋船務」（HMM）名下1艘貨輪「NAMU號」4日在荷姆茲海峽遇襲並起火燃燒。這加劇了南韓對該海峽航運安全的擔憂。

南韓外交部17日指出，趙顯當日下午致電伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi），稱南韓正持續就遇襲事件深入調查，並要求伊朗針對調查南韓發布的調查內容表明立場。

對此伊朗將矛頭指向美國和以色列，強調中東地區的不穩定局勢及連帶負面影響，都是美國和以色列的侵略行為所導致。阿拉奇還呼籲國際社會聯合起來，共同追究美以在波斯灣激化矛盾的責任。

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