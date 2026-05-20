太黑心！中國楊梅驚爆浸泡藥水 處理工人坦言不敢吃

中國福建省漳州市楊梅收購商家，被踢爆以甜味劑、防腐劑藥水浸泡楊梅，連處理工人都坦言自己不敢吃。（圖擷自bilibili）

良心被狗啃！中國福建省漳州市龍海區浮宮鎮、白水鎮楊梅收購商家，近日被踢爆以不符合規範的甜味劑、防腐劑藥水浸泡楊梅，連負責處理的工人都坦言自己不敢吃。

綜合中媒報導，有記者前往當地臥底採訪時，發現商家使用了無生產日期、無成分表、無合格證的「三無」甜味劑摻水泡楊梅，其甜度可達蔗糖8000倍，可能含有超量的糖精鈉、甜蜜素，同時還加入防腐劑脫水乙酸鈉，避免水果銷往外地時腐敗。

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不過，中國《食品安全國家標準食品添加物使用標準》規定，新鮮水果不得使用脫水乙酸鈉、糖精鈉、甜蜜素，若長期攝入脫水乙酸鈉，恐會對肝、腎、神經系統造成損害，對於發育中的青少年影響更大；若過量攝入糖精鈉、甜蜜素也會增加代謝負擔甚或傷肝傷腎。

相關消息傳出後引發中國消費者人心惶惶，連帶使得楊梅銷量暴跌，部分多年來拒絕同流合汙的果農、商家也受到波及，漳州市見狀連忙成立專案小組展開整治，但何時能夠挽回消費者的信任尚不清楚。

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