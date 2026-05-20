搬安倍發言找碴！ 小野田紀美打臉記者︰日本並沒有「永住權」

日本經濟安保大臣小野田紀美。（圖擷取自社群平台「X」）

近年「中國移民」被全球民主國家列為高度警戒對象，該族群不僅多次被爆出大肆併購所在國家土地、企業，還會滲透當地選舉，選出親中政治人物，影響該國對中政策。近期一名記者搬出前日本首相昔日對外國人的相關政策，對日本經濟安保大臣小野田紀美找碴，結果說詞反被小野田紀美當場打臉，引發各界熱議。

綜合日媒報導，小野田紀美在昨（19）日內閣會議後的記者會，被一名自由記者追問有關「外國人永住權」等問題。根據網路流傳影片顯示，這名自由記者先是播放前日本首相安倍晉三於2013年，在美國紐約說出「如今已不再是拘泥於國境與國籍的時代」這句話的錄音檔，不過隨即被小野田紀美打斷，請他簡潔提問。

請繼續往下閱讀...

對此，這名記者轉而引述2017年，安倍晉三針對「高度人才」簡化永住許可程序的發言，提到在一定條件下，可縮短申請永住許可所需在留期間的「日本版高度外國人才綠卡」制度。接著，記者又以日本動畫與漫畫業界舉例，聲稱該產業高度人才中的中國人比例達到7成，2024年更是激增到2萬8000人。

記者認為，中國人之所以集中在這些產業，並非單純人手不足，而是他們在利用相關制度的漏洞取得日本永住權，要求同時擔任「推動與外國人有秩序共生社會擔當」及「酷日本戰略」負責人的小野田紀美，能對這個現象表達看法。對此，小野田紀美首先嚴正糾正記者用詞，強調日本並沒有所謂的「永住權」。

小野田紀美表示，「永住許可」是確認申請者符合條件後，日本政府才會給予申請者在留許可，並進一步指出「永住」並非權利，若講成「永住權」，會讓人誤以為那是一種權利，希望包含這名提問記者在內的所有人，今後都能多加注意發言。另外，永住資格等議題屬於法務省業務範圍，若有其他疑問應詢問法務省。

不過，小野田紀美仍以「推動與外國人有秩序共生社會擔當」身分表示，關於日本今後的永住許可標準，政府正在重新審視相關規定，包括獨立生計要件與國家利益條件等，「身為擔當大臣，我將會與法務大臣合作，確實推動綜合因應措施中所列的各項作為，以進一步推動永住許可制度適正化。」

相關新聞請見：

仇日是工作 移日是生活！中國連2年居歸化入籍日本之冠

中國人不買、日本房地產就會崩？日媒給「真相」與你想的不一樣

中共不可信！日政治新星平野雨龍揭中國「人口侵略」手段

中國父母瘋狂把小孩送到日本！大阪中小學有3/4外籍生是中國人

中國社長做「假投資真移民」生意 搞垮大批日本飯店、長照設施

日本社運人士街頭演說 遭小粉紅大媽搶麥怒吼︰不准說中國壞話！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法