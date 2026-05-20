沖繩校外教學兩船翻覆釀死傷！調查揭2船長都讓高中生駕駛船隻

事發地點的海域是美軍普天間基地（見圖）遷址的預定地。（美聯檔案照）

日本沖繩今年3月一群高中生在校外教學期間，在沖繩縣名護市邊野古地區美軍基地預定地附近翻船，1名17歲女高中生以及1位船長罹難，並造成14人受傷。最新調查結果指出，兩船的船長，在事故發生前都曾讓學生駕駛船隻，不過更詳細的事故原因仍有待釐清。

根據《讀賣新聞》報導，這起事故發生於3月16日上午10時10分左右，事發地點的海域是美軍普天間基地遷址的預定地。來自京都府京田邊市的同志社國際高中學生，搭乘民間團體「直升機基地反對協議會」營運的「不屈號」與「和平丸號」，結果兩船相繼翻覆，造成21人落海，其中包括18名學生。其中，「不屈號」的船長以及搭乘「和平丸號」的該校高二女學生不幸身亡，另有包含學生在內的14人受傷。

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據調查人員透露，從當時在現場附近呼籲安全航行的海上保安廳所拍下的畫面，以及學生自行拍攝的影片等資料來看，在翻覆發生前，「不屈號」曾讓學生接手操作船隻，而「和平丸號」也有涉嫌做出類似舉動的疑慮。「和平丸號」的船長稱：「當時看到不屈號的船長讓學生握著方向盤，所以我也跟著讓學生握了。」並表示：「是在自己一邊按住船隻方向盤的情況下，一邊讓學生操縱的。」對於這起事故，他也表示：「我想直接向家屬致歉。」

根據日本相關法律，規定船隻操作者必須取得執照，雖然同時也允許在「持有執照的操作者進行指揮監督」等特定情況下，由未持有執照的人員操船。然而，根據國土交通省的說法，讓無照人員操船的前提，是必須在「安全已獲得確保、危險性較低的狀況下」。事發當天現場已發布「波浪注意報」，且正在進行警戒監視的海上保安廳也曾透過擴音器反覆提醒。

海上保安廳的調查也查明，在登船前，船長等人並未向學生進行詳細的安全說明，「直升機基地反對協議會」也並未留存該校學生的乘船名冊，且未發現任何與安全管理相關的資料。意味著其安全管理體制可能存在問題。目前正依涉嫌「業務過失致死傷」等罪名展開深入調查。

根據學校說明，學校從2015年左右起，開始以和平學習為目的安排邊野古地區參訪活動，並從3年前開始安排學生坐船參觀上述海域。翻覆的兩艘船原本用於遷址工程抗議活動，但校方強調，參與校外教學的學生並未參與或協助抗議。

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