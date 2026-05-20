遭熊襲奇蹟生還！日男自製「驅熊桿」 神似《吉伊卡哇》爆紅

3年前在山上遭遇野熊攻擊的岩手縣男子佐藤，事後根據自身經驗開發「驅熊桿」，目前成為日本熱門防熊道具之一。（圖擷取自@kun_lemond 社群平台「X」）

日本近期頻傳熊害災情，熊隻出沒範圍逐漸逼近市區，引發民眾不安，也帶動多款防熊物品需求增加。岩手縣1名曾遭熊攻擊、幸運生還的男子，根據自身經驗開發「驅熊桿」（撃退用ポール），不僅被青森警方導入使用，來自日本各地的訂單也持續飆升，甚至因為造型神似《吉伊卡哇》角色武器引發各界關注。

根據日媒《讀賣新聞》報導，「驅熊桿」開發者是現年59歲的佐藤，他在2023年9月前往岩手縣岩泉町早坂高原附近的山林採香菇，未料遇到1對母子熊，母熊一看到他隨即以驚人速度朝他衝來。佐藤回憶，當時他帶著1根長約1.6公尺、當成拐杖使用的木棒，眼見母熊朝他攻擊，立即用這把木棒進行防衛。

請繼續往下閱讀...

佐藤表示，他與母熊對峙期間，手肘與大腿遭到撕咬、抓傷，木棒甚至一度被母熊抓住，所幸不久後母熊便離開現場。撿回一命的他，事後回憶此事仍心有餘悸，「如果沒有那根棒子，我的臉部可能就被攻擊，那可能會變成致命傷」，也因為這場九死一生的親身經驗，讓他深刻體會到與熊保持距離的重要性。

為了避免憾事再度發生，佐藤從去年開始研發使用鋁合金等材質製作的「驅熊桿」，這個特殊道具前端分成兩叉，長度從1.15公尺到1.70公尺不等，甚至可以客製化，目前已製作出7種款式。佐藤透露，為了因應熊隻的快速動作，最輕款重量控制在約500公克，力求輕量化，並且他在製作期間會向獵友會成員請教意見。

佐藤提醒，「驅熊桿」使用方式並非猛力揮打，而是向前「刺」或「頂住」，如此才能避免舉起長桿時被熊拉近距離，且長桿頂出去後要立刻收回，避免被熊抓住。另外，他希望大家進入山區時，仍要記得攜帶哨子、蜂鳴器等防熊道具，並且要預先想像自己遇到熊時的最壞情況，以便準備好相關工具與應對方式。

報導指出，「驅熊桿」的販售價格約7800日圓至2.7萬日圓（約新台幣1583至5481元），可以透過佐藤經營的「原生林熊工房」網路商城下單購買。佐藤表示，他原本就有在網路商城販售山菜、香菇等用品，去年加入販售「驅熊桿」後，各地訂單便蜂擁而至，至今累計銷量已超過800支，預計在今年5月底前突破1000支。

據了解，目前購買「驅熊桿」的主要客群，包含想送給住在山區附近家人的一般民眾，以及因為工作需要需進入山林的電力公司、測量公司等企業。此外，「驅熊桿」的外型吸引許多日本網友關注，並紛紛指出它很像《吉伊卡哇》角色使用武器「討伐棒」，而且使用方式與製作目的，也和《吉伊卡哇》劇情設定十分相似。

相關新聞請見：

木棍+盾牌！ 日本自衛隊防熊裝備曝光引熱議 防相小泉回應

北海道吃人棕熊必須死原因曝 內行人曝「這一物」退熊有效

刺刀能幹掉熊！日本律師豪語爆紅 「超狂服役履歷」全網跪了

母熊帶小熊更危險！親子熊冬眠提早醒 日本新趨熊神器下月發售

赴日注意！自駕遇熊出沒怎麼辦？《NHK》應對教學︰千萬別按喇叭

不少日本網友指出，佐藤開發的這種「驅熊桿」外型，很像《吉伊卡哇》角色使用武器「討伐棒」。（圖擷取自社群平台「X」）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法