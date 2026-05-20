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    30年前飛彈擊落美國民間飛機 前古巴領袖勞爾卡斯楚恐遭起訴

    2026/05/20 10:26 編譯陳成良／綜合報導
    美國聯邦檢察官正研究是否針對前古巴領袖勞爾‧卡斯楚（Raul Castro）提出刑事起訴。（美聯社資料照）

    美國聯邦檢察官正研究是否針對前古巴領袖勞爾‧卡斯楚（Raul Castro）提出刑事起訴。（美聯社資料照）

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國聯邦檢察官正研究是否針對前古巴領袖勞爾‧卡斯楚（Raul Castro）提出刑事起訴，原因涉及1996年古巴軍方擊落兩架美國民間飛機、造成4人死亡的事件。這起血案當年導致美古關係急速惡化，也成為美國全面強化封鎖古巴的重要轉折點。

    根據CNN報導，遭擊落的飛機屬於總部位於邁阿密的「救援兄弟會」（Brothers to the Rescue）。該組織長期協助搜尋試圖偷渡前往美國的古巴難民。1996年2月24日，兩架小型民用飛機在古巴外海附近遭古巴軍機以熱追蹤飛彈擊落，造成3名美國公民與1名美國居民死亡，另有第3架飛機成功逃離。

    美國政府當時強調，遭擊落飛機並未攜帶武器，也未對古巴軍方構成威脅。但古巴政府則指控「救援兄弟會」長期侵犯古巴領空，並從事反政府活動。古巴駐美使館近日重申，相關飛行屬於「持續且蓄意的空域挑釁」。

    美國30年後重啟追責 制裁法案至今仍有效

    事件發生後，美國時任總統柯林頓（Bill Clinton）迅速簽署《赫姆斯─柏頓法》（Helms-Burton Act），大幅強化對古巴的經濟制裁。該法案至今仍是美國封鎖古巴政策的重要基礎。

    CNN指出，美國司法部預計20日在邁阿密舉行紀念儀式期間發布重大聲明。消息人士透露，檢方正研究是否針對當年擔任古巴國防部長的勞爾‧卡斯楚提出刑事指控。部分美國國會議員近年持續要求司法部追究責任，並聲稱掌握錄音證據，顯示勞爾當年曾下令擊落飛機。

    已於2016年去世的古巴前領導人卡斯楚（Fidel Castro）是勞爾‧卡斯楚的兄長，他當年曾公開承認，下令軍方擊落進入古巴領空的飛機。當年曾公開承認，下令軍方擊落進入古巴領空的飛機。但美方始終主張，遭攻擊飛機當時位於國際空域。

    這起事件至今仍是美古關係最敏感的歷史傷口之一。部分古巴流亡人士長年要求美方追究卡斯楚家族責任，但古巴國內也有人認為，當年政府是在捍衛國家安全。

    目前美國司法部尚未正式公布是否起訴勞爾卡斯楚，也未說明可能涉及的具體罪名。

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