伊波拉疫情列國際緊急事件 專家：主要透過感染者體液傳染

剛果民主共和國再度爆發伊波拉病毒疫情，截至本月16日已統計造成逾80人死亡、246人疑似確診，世界衛生組織（WHO）聲明疫情已構成「國際間關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。（歐新社）

剛果民主共和國近期再度爆發伊波拉病毒疫情，截至本月16日已統計造成逾80人死亡、246人疑似確診，鄰近的烏干達亦2人確診，世界衛生組織（WHO）聲明疫情已構成「國際間關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）；專家分析，主要是疫情偵測晚等因素導致，而病毒主要透過接觸感染者的體液傳播，並無空氣傳播。

台灣科技媒體中心邀請台灣專家分析伊波拉疫情，台灣大學公共衛生學院副教授吳亞克（Andrei R. Akhmetzhanov）表示，伊波拉病毒已知有6種，這次疫情是由「本迪布焦型（Bundibugyo）」所引起，過去曾引發2007年烏干達131例確診、42例死亡（粗致死率32％），以及2012年民主剛果62例確診、34例死亡（粗致死率54％）；如今疫情已通報246例疑似病例、逾80例死亡（目前粗致死率33％），其中10例經實驗室確診。

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針對WHO宣布這波伊波拉疫情為PHEIC，吳亞克分析，是呼籲國際社會緊急關注此事，因這波疫情偵測較晚（指標個案4月底出現，但當時檢測為陰性），且有4例醫護死亡，加上社區不安全喪葬行為（遺體直接接觸），並有跨行政區及跨國國傳播等。

吳亞克表示，台灣過去未曾發生任何伊波拉疫情，傳入台灣的風險被評估為極低，但並非為零，主要風險是透過旅遊傳入，目前已加強實施邊境管制措施。而該病毒主要透過直接接觸感染者的體液傳播，並無空氣傳播，傳播僅發生於症狀出現之後，並在所謂「濕性症狀」（涉及體液的症狀，如嘔吐、腹瀉、出血）出現後風險更高，病毒潛伏期介於2至21天，平均約6至7天。病毒的自然宿主仍不明，蝙蝠可能為其儲存宿主。

至於防範，吳亞克建議，民眾若前往疫區時，應避免接觸疑似病例，並以儘量避免前往當前疫情熱區為宜。若無法避免，返國後應自我健康監測，出現症狀時就醫。一般而言，建議遵循良好的衛生習慣。也提到在國際層面，大規模擴散風險被評估為低。

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