阿聯核電廠遭攻擊 聯合國安理會譴責襲擊事件

阿拉伯聯合大公國的巴拉卡核電廠17日遭無人機襲擊。（美聯社）

1架無國家認領的無人機17日襲擊阿拉伯聯合大公國的巴拉卡（Barakah）核電廠並引發火災，但未造成人員傷亡或輻射洩漏。聯合國安理會19日譴責此事件，阿拉伯聯合大公國則強調，此事件源自境內有親伊朗代理人活動的伊拉克。

根據《法新社》報導，阿拉伯聯合大公國表示，襲擊核電廠的無人機來自伊拉克。自中東戰火爆發後，伊朗支持的武裝組織一直在伊拉克對波斯灣國家發動攻擊。

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俄羅斯駐聯合國大使涅本齊亞（Vasily Nebenzya）指出，針對世界任何國家和平利用核設施的襲擊，都是絕對不可接受的。俄羅斯強烈譴責攻擊阿拉伯聯合大公國核電廠，並造成局勢升級的風險的行為。

涅本齊亞聲稱，俄羅斯相信所有利益攸關方都會盡一切努力，避免此類危險事件再次發生。他補充，若沒有美國和以色列對伊朗的軍事行動，此次襲擊很可能不會發生。

美國也譴責這起攻擊事件。美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）說「哪個理智的國家會直接或間接透過代理人向一座正在運行的核電站發動無人機襲擊？」

瓦爾茲強調，襲擊事件令人憤慨且不可接受的襲擊。

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