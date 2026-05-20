0.6秒瞬間失重！新航亂流事故1死79傷 最終調查報告出爐

新加坡航空SQ321航班2024年發生嚴重亂流事故，造成1死79傷。（路透）

新加坡航空SQ321航班2024年發生嚴重亂流事故，造成1死79傷。事隔2年，新加坡交通安全調查局（TSIB）19日公布最終調查報告，指出事故原因並非外界原先推測的「晴空亂流」（clear-air turbulence），且機上天氣雷達可能未能偵測到惡劣天氣。

綜合新加坡媒體報導，2024年5月21日，SQ321航班由英國倫敦飛往新加坡，途中飛越緬甸西南部上空時突遇強烈亂流，最終緊急轉降泰國曼谷。機上一名73歲英國籍男子因心臟衰竭與肺水腫死亡，79名乘客與機組員受傷。

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最終調查報告指出，事故班機並非遭遇難以預警的「晴空亂流」，而是在熱帶地區全年都很常見「對流型亂流」（convectively induced turbulence），在飛機遭遇亂流區域附近，出現快速增長的對流雲。其中一團雲層在短短10分鐘內，雲頂高度迅速升高約1萬2500英尺（約3.8公里），進而產生強烈亂流。新航估算，SQ321當時可能遭遇每分鐘8000至9000英尺（約每分鐘2.4至2.7公里）速度的上升氣流。

調查也發現，機組人員事發前並未察覺前方惡劣天氣。根據駕駛艙語音紀錄器與導航顯示器紀錄，機師在事故發生前，未看到雷達顯示任何異常，也未觀察到航線前方有明顯雲層。TSIB坦言，「調查團隊無法理解，為何事故航班的機組未能看到大範圍雲層。」

調查人員進一步指出，SQ321機上的天氣雷達可能存在「低估」甚至「未偵測」惡劣天氣的情況。新航也透露，在2023年至2025年間，旗下波音777機隊共出現多起天氣雷達低估或未偵測案例，SQ321本身就涉及其中數起。

根據飛行資料紀錄器，事故發生時，飛機垂直加速度在短短0.6秒內由正1.35G驟降至負1.5G，等同乘客瞬間進入失重狀態，被拋離座位後又重重摔下。當時機上正進行餐點服務，客艙內有不少人正在走動，因此傷勢特別嚴重。

新加坡航空SQ321航班2024年發生嚴重亂流事故，造成1死79傷。（法新社）

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