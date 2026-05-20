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    首頁 > 國際

    稱美國從歐洲撤軍將持續數年 北約最高司令：讓歐洲有空填補戰力

    2026/05/20 09:06 即時新聞／綜合報導
    北約歐洲盟軍最高司令、美國空軍上將格林克維奇表示，未來美國將從歐洲撤出更多軍隊，但這項「撤軍過程」將持續數年，讓歐洲盟國有時間擴充並填補空缺。（歐新社）

    北約歐洲盟軍最高司令、美國空軍上將格林克維奇表示，未來美國將從歐洲撤出更多軍隊，但這項「撤軍過程」將持續數年，讓歐洲盟國有時間擴充並填補空缺。（歐新社）

    美國政府先前決定從德國撤出約5000名士兵，並取消部署戰斧飛彈，引發國際熱議。北約歐洲盟軍最高司令、美國空軍上將格林克維奇（Alexus Grynkewich）19日表示，未來美國將從歐洲撤出更多軍隊，但這項「撤軍過程」將持續數年，讓歐洲盟國有時間擴充並填補空缺。

    根據《路透》報導，格林克維奇表示，美軍在歐洲約有8萬名兵力，未來還會進一步撤出，但這將隨著歐洲部隊壯大、填補空缺而進行。隨著聯盟中的歐洲支柱變得更強，這將使美國能夠減少在歐洲的存在，並把美國本身角色限制在只提供盟友「目前尚無法提供的關鍵能力」。

    格林克維奇補充：「我無法給出確切時間表；這將是一個持續數年的過程。」格林克維奇表示，在美國持續撤軍的狀態下，雖然歐洲將在傳統防衛上承擔更多責任，但這會在「美國能力持續提供關鍵支持、並進行調整」的情況下推動。

    官員與分析人士指出，北約目前在一系列關鍵能力上仰賴美國，包括指揮與控制系統、衛星情報與通訊、戰略轟炸機，以及美國的核保護傘。

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