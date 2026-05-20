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    首頁 > 國際

    川普暫緩攻擊伊朗　稱距離原定下令出兵只差1小時

    2026/05/20 03:36 中央社

    美國總統川普（Donald Trump）昨天表示暫緩攻擊伊朗後，今天說美國可能有必要再次對伊朗發動攻擊，強調他距離原定下令出兵只差1小時，並表示伊朗有意與美方達成協議。

    路透社報導，川普昨天表示伊朗針對美伊終戰遞交新提案後，他已暫停原定對德黑蘭恢復軍事行動的計畫。

    川普今天在白宮告訴記者，「我距離原定今天下令（攻擊）只差1小時」，指出德黑蘭領袖正懇求達成協議，但若未達成協議，美國可能於幾天內再次發動攻擊。

    川普說：「我的意思是2、3天內，也許是週五、週六或週日之類的，甚至可能是下週稍早，總之是有限的時間內，因為我們不能讓他們取得新的核武。」

    伊朗國會國家安全委員會主席阿吉齊（Ebrahim Azizi）於社群媒體平台X發文說，川普暫緩攻擊是因為他意識到，對德黑蘭採取任何行動都將面臨「果斷的軍事回應」。

    伊朗通訊社（IRNA）稍早報導，德黑蘭向美國提出最新和平方案，內容包括結束黎巴嫩在內的所有戰線敵對行動、撤出靠近伊朗地區的美軍，以及就戰爭造成的破壞支付賠償。

    伊朗副外交部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）指出，德黑蘭也尋求美國解除制裁、釋出凍結資金，並終止海上封鎖。他的談話是德黑蘭當局首度就最新和平提案發表評論。

    根據報導，伊朗報導這次描述的條款，與伊朗先前提出的內容似乎沒有太大差異，川普上週已拒絕之前的提案，並稱相關主張是「垃圾」。（編譯：洪啓原）1150520

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