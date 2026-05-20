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    首頁 > 國際

    泰國取消60天免簽　泰媒：台灣旅客恢復30天停留期限

    2026/05/20 03:00 中央社

    泰國外交部宣布取消原本對93個國與地區實施的60天免簽政策，恢復為30天停留期限。根據曼谷郵報引述泰國外交部公布的非正式名單，台灣仍列入30天免簽名單。

    泰國外交部領事事務局局長蒙坤（Mungkorn Pratoomkaew）昨天在例行記者會表示，終止60天免簽等措施將於王室公報（Royal Gazette）頒布15天後生效，現行已入境或在新制生效前抵達泰國的旅客，仍可依原有簽證條件停留至期限屆滿。

    曼谷郵報（Bangkok Post）報導，原本適用60天免簽的93個國家與地區，將不再享有60天停留待遇。

    報導引述外交部公布的非正式名單指出，保留30天免簽的54個國家與地區中，包括台灣、日本、美國、加拿大、英國、法國、德國、新加坡、印尼及菲律賓等。

    另外，泰國將新增3個適用15天免簽的國家或地區，包括塞席爾（Seychelles）、馬爾地夫與模里西斯；落地簽適用國家則由31國縮減至4國，僅有印度、塞爾維亞、白俄羅斯及亞塞拜然。

    報導提及，根據雙邊協議訂定的簽證政策，緬甸（僅限航空入境）和柬埔寨公民享有14天免簽；中國、香港、澳門、寮國、蒙古、俄羅斯、哈薩克、東帝汶和越南享有30天免簽；阿根廷、巴西、智利、秘魯和韓國則享有90天免簽待遇。

    泰國外交部曾解釋，調整簽證政策的原因是考量國家安全、旅遊與經濟利益及對等原則，同時消除重複免簽待遇及利於數位簽證系統運行。（編輯：高照芬）1150520

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