川普政府不急展延貿易休戰 美財長指中國履行承諾「稱不上優異」

美國財政部長貝森特表示，川普政府「不急於」展延將於11月到期的美中關稅與關鍵礦物貿易休戰協議，因為今年稍晚還有時間能進行展延。（路透檔案照）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）19日表示，川普政府「不急於」展延將於11月到期的美中關稅與關鍵礦物貿易休戰協議，因為今年稍晚的會議還有時間能進行展延。

貝森特在7大工業國集團（G7）財金首長會議場邊接受路透專訪時表示，他相信只要不進一步調高稅率，中國將會接受美國透過新的「301條款」關稅，來恢復先前的關稅稅率。他指出，由於美國最高法院裁定推翻總統川普的全球緊急關稅，中國在近幾個月已在較低關稅上「撿到便宜」。

請繼續往下閱讀...

貝森特在談到2025年11月的關稅休戰協議時說道，「我認為我們不急於展延」，「目前情況很穩定。」

他指出，中國在履行關鍵礦物方面的承諾「令人滿意，但稱不上優異。所以我們會再與他們會面。」

中國國家主席習近平預計9月將前往華府，在白宮與川普會面。貝森特表示，在這場峰會之前，他將與中國國務院副總理何立峰會面，就貿易事務的更多細節進行磋商。

貝森特還說，G7財金首長在討論如何遏制全球失衡時，將重點放在以國際貨幣基金（IMF）的數據來應對中國。該數據顯示中國大規模推動出口帶來有害影響。

貝森特表示，他先前曾警告西方盟國，若缺乏貿易保護措施，他們將面臨包括電動車在內的大量中國出口商品湧入，進而損害其經濟。

貝森特強調，他曾警告歐洲、澳洲、英國、加拿大和日本，美國將築起關稅壁壘，而這些高階的中國商品無法被「全球南方」（Global South）吸收，「它們總得去某個地方」，「而不幸的是，我是對的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法