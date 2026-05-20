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    歐洲首例！挪威北極熊疑染禽流感喪生 專家憂衝擊北極生態

    2026/05/20 06:00 國際新聞中心／綜合報導
    挪威當局宣布，在北極圈內的斯瓦巴群島，首度記錄到歐洲有北極熊感染禽流感的案例。（法新社檔案照）

    挪威當局宣布，在北極圈內的斯瓦巴群島，首度記錄到歐洲有北極熊感染禽流感的案例。（法新社檔案照）

    挪威當局19日宣布，在北極圈內的斯瓦巴（Svalbard）群島，首度記錄到歐洲有北極熊感染禽流感的案例。

    挪威獸醫研究所（Norwegian Veterinary Institute）表示，5月中旬在這座距離北極點約1000公里的冰凍群島上，發現一頭約1歲大的雄性北極熊與一隻海象的屍體，並從其樣本中檢測出H5N5變異病毒株。

    獸醫研究所的禽流感協調員通內森（Ragnhild Tonnessen）在新聞稿中指出，這項結果符合當前的趨勢，也就是在歐洲哺乳動物身上越來越常檢測出高病原性禽流感病毒。

    通內森說：「同時，近年來該病毒已傳播至包括北極在內的新地區，這可能會對脆弱的族群與生態系統造成影響。」

    斯瓦巴總督另表示，從這兩種動物的腦部樣本中發現病毒的結果，「符合這極可能就是其死因的假設」。

    2023年時，斯瓦巴就曾發現一隻死於禽流感的海象；同年在美國阿拉斯加，也曾記錄到一頭死去的北極熊感染該病毒。

    根據世界動物衛生組織（WOAH）的數據，從2025年1月至2026年3月期間，全球近70個國家約有1.4億隻動物，因禽流感死亡或遭到撲殺。

    這個數字雖遠低於2021年至2022年期間的高峰期，但自那時起，病毒已在非鳥類物種中廣泛傳播，進而增加了傳染給人類的風險。

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