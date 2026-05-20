歐洲首例！挪威北極熊疑染禽流感喪生 專家憂衝擊北極生態

挪威當局宣布，在北極圈內的斯瓦巴群島，首度記錄到歐洲有北極熊感染禽流感的案例。（法新社檔案照）

挪威當局19日宣布，在北極圈內的斯瓦巴（Svalbard）群島，首度記錄到歐洲有北極熊感染禽流感的案例。

挪威獸醫研究所（Norwegian Veterinary Institute）表示，5月中旬在這座距離北極點約1000公里的冰凍群島上，發現一頭約1歲大的雄性北極熊與一隻海象的屍體，並從其樣本中檢測出H5N5變異病毒株。

請繼續往下閱讀...

獸醫研究所的禽流感協調員通內森（Ragnhild Tonnessen）在新聞稿中指出，這項結果符合當前的趨勢，也就是在歐洲哺乳動物身上越來越常檢測出高病原性禽流感病毒。

通內森說：「同時，近年來該病毒已傳播至包括北極在內的新地區，這可能會對脆弱的族群與生態系統造成影響。」

斯瓦巴總督另表示，從這兩種動物的腦部樣本中發現病毒的結果，「符合這極可能就是其死因的假設」。

2023年時，斯瓦巴就曾發現一隻死於禽流感的海象；同年在美國阿拉斯加，也曾記錄到一頭死去的北極熊感染該病毒。

根據世界動物衛生組織（WOAH）的數據，從2025年1月至2026年3月期間，全球近70個國家約有1.4億隻動物，因禽流感死亡或遭到撲殺。

這個數字雖遠低於2021年至2022年期間的高峰期，但自那時起，病毒已在非鳥類物種中廣泛傳播，進而增加了傳染給人類的風險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法