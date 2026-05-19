戳中格陵蘭歷史痛處 美國特使帶醫師到訪挨批

格陵蘭首府努克豎立的格陵蘭旗。（法新社檔案照）

美國總統川普的特使藍德瑞（Jeff Landry）日前到丹麥自治領土格陵蘭，出席經濟論壇。不過，格陵蘭政府對美方代表團包括一名醫師，表達不滿，表示格陵蘭人「不是實驗對象」。

英國衛報18日報導，這名醫師葛瑞芬（Joseph Griffin）表示，他是以志工身分加入美國代表團，來評估該島的「醫療需求」。然而，格陵蘭衛生部長汪恩海姆（Anna Wangenheim）對於這名醫師加入美國代表團，稱「非常有問題」。

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她在聲明中說，「格陵蘭醫療體系歷來深受地緣政治利益牽動」，當地人口聚落相距遙遠，長期缺乏醫療專業人員，加上人口結構發展對體系帶來壓力，因此更容易受到影響，「也正因為如此，當懷有政治使命、意在讓格陵蘭成為美國一部分的人，派出一名所謂志工醫師到努克『評估我們的需求』，讓人感到非常有問題」。

這份聲明暗示一個令格陵蘭深感敏感之處：當地原住民在丹麥殖民時期，曾數次遭遇醫療衛生相關傷害；1966年到1970年間，當地數千名女性和最小僅12歲的孩童，在不知情也未同意下，被植入子宮內避孕器，此舉顯然是試圖減少島上人口。去年丹麥總理佛瑞德里克森，為過去格陵蘭遭強制節育的受害者道歉。

汪恩海姆說，「格陵蘭人不是地緣政治計畫的實驗對象」、「我們的醫療照護體系必須透過具有尊重的合作，以及格陵蘭自主決定來發展，而非透過隱藏戰略利益的政治特使」。

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）18日與藍德瑞及美國駐丹麥大使霍爾里（Kenneth Howery）會面後，也批評這名醫師隨團到訪。他說，「如果閣下想了解格陵蘭醫療狀況，就得透過正確管道與格陵蘭接洽」。尼爾森表示，與美方的會談「在相互尊重和良好氣氛下」進行，但是格陵蘭政府也已重申，該島土地和人民都是「非賣品」、格陵蘭自決權「沒得談」。

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