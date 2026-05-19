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    訴訟時效已過 OpenAI勝訴IPO之路明朗 馬斯克不服喊上訴

    2026/05/19 22:40 編譯魏國金／台北報導
    OpenAI執行長奧特曼（左）與全球首富馬斯克（右）。（法新社）

    OpenAI執行長奧特曼（左）與全球首富馬斯克（右）。（法新社）

    由9人組成的美國聯邦陪審團18日一致判決，全球首富馬斯克告OpenAI及其執行長奧特曼案，因過了訴訟時效予以駁回，主審法官羅傑斯接受該裁決，為開發出聊天機器人ChatGPT的OpenAI公開上市之路掃除障礙。馬斯克隨後表示，將提出上訴。

    馬斯克發文說，該判決開了「可怕先例」；「我將向第9巡迴上訴法院提出上訴。對於OpenAI案，陪審團與法官未就案件的實質內容，而是依據日期的技術性做出判決」。

    這場判決被視為對OpenAI與整體人工智慧（AI）未來發展的關鍵時刻，涉及如何應用以及誰應受益的議題。該判決也為OpenAI估值有望達1兆美元的首度公開募股（IPO）之路變得明朗。

    法新社報導，如果OpenAI敗訴，將破壞該公司的IPO計畫，瓦解其與微軟、亞馬遜與軟銀集團等主要投資人的關係。OpenAI已完成矽谷史上規模最大的一輪融資，從眾多科技巨頭籌資了1220億美元。

    2024年8月，馬斯克提告OpenAI執行長奧特曼與總裁布羅克曼，指控他們「操縱」了他，讓他以為所捐贈的3800億美元是協助成立一家造福人類的非營利AI公司，但結果該公司卻變成營利企業，並接受微軟與其他投資人數百億美元投資。馬斯克稱OpenAI的行為「竊取了一家慈善機構」。

    奧特曼、馬斯克與其他一些人2015年成立OpenAI，2018年馬斯克離開董事會，翌年OpenAI成立非營利業務。之後，馬斯克也成立自己的AI新創公司xAI，該公司現在隸屬其太空與火箭公司SpaceX。

    OpenAI主張，馬斯克的提告動機更多是為了扶植自己的AI公司。此外，違反慈善信託的提告時效為3年，不當利得的告訴時效為2年，馬斯克的提告行動皆過了時效。

    加州奧克蘭聯邦法院18日在2小時庭審後，陪審團裁決，由於訴訟時效已過，無須對OpenAI是否背離營利初衷的爭議展開實質審理。

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