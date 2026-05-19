中國上海日料餐廳爆無差別攻擊 警方封鎖「2日本人受傷」消息惹議

中國上海日料餐廳爆無差別攻擊 警方封鎖「2日本人受傷」消息惹議2026/05/19 22:48 即時新聞／綜合報導
位於中國上海市的日本料理店「銀平」，今（19）日發生一起無差別攻擊事件，導致3人受傷送醫。（擷取自社群平台「X」。本報合成）
近年中國頻繁發生報復社會、以血腥暴力手段進行無差別攻擊「獻忠事件」，今（19）日上海市傳出，一家日本料理店遭人持刀闖入，導致現場3人被砍傷送醫，行凶過程目前在全網瘋傳。根據日媒消息，受害傷者有2人是日本人，然而中國警方疑似為了「維穩」，並未在通報中提及傷者國籍，引發各界議論。
綜合日媒報導，這起事件發生在今日中午，案發地點是位於上海市浦東新區陸家嘴世紀大道「環球金融中心」3樓的日本料理店「銀平」。根據上海市公安局浦東分局通報，行凶歹徒是一名59歲楊姓男子，他手持水果刀闖入「銀平」店內，並將現場3人砍傷；另據網路流傳畫面顯示，被送上擔架的其中一名傷者，腹部流著不少鮮血。
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日媒指出，事發當時有日本人在場，但並不清楚傷者是否有日本人，但根據上海日本總領事館說法，經過他們初步調查，其中2名傷者為日本人，正在確認2人具體傷勢。上海市公安局浦東分局則表示，楊姓凶嫌犯案後被警方迅速制伏，不過警方卻發現他語言混亂、行為怪異，並且有精神疾病治療史，目前仍在釐清案發經過。
根據日媒體介紹，事發大樓「環球金融中心」是上海具代表性的的超高層建築之一，大樓內部有不少日本企業進駐，還有許多日本人在此辦公。另外，不少日本與外國網友注意到，上海市公安局浦東分局完全沒有提到傷者國籍，質疑是中國當局下令刻意淡化事件的涉外屬性、掩蓋中國公民越來越激進且具攻擊性的仇日言行。
各國網友對此議論，「惹了大事就說有精神疾病」、「中國從上到下，大概全民精神病史」、「傷到日本人不是會變成英雄嗎？怎麼不報導？」、「支那在習近平帶領下終於復興了偉大的法西斯主義」、「共匪又派人去砍日本人，好增加中日緊張程度，方便開戰後全國戒嚴」。日本網友則指出，這起事件證明中國才是煽動仇恨與動用武力攻擊他人的危險國家，狠狠打臉日本共產黨議員等親共團體人士說詞。
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5月19日，上海陆家嘴环球金融中心日本料理店「银平」发生无差别持刀伤人事件。事件造成3人受伤，其中2人是日本人。— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） May 19, 2026
现场视频显示，一名男子腹部中刀，坐在地上。
警方通报称：59岁男子杨某某语言混乱、行为怪异，有精神疾病治疗史。 https://t.co/XFly4XSK2j pic.twitter.com/FChm8pcGHn
有网友注意到，尽管日媒已经确认，伤者中包括日本公民。— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） May 19, 2026
而上海市公安局浦东分局的警情通报中，只字未提“其中有日本公民受伤”，刻意淡化事件的涉外属性 https://t.co/DLEQYtS7v1 pic.twitter.com/lOZROo3lsM
A ???????? man stabbed 3 people including 2 Japanese nationals at Japanese restaurant “Ginpei” on the 3rd floor of Shanghai World Financial Center （SWFC） in the Lujiazui area of Shanghai's Pudong New Area.— Byron Wan （@Byron_Wan） May 19, 2026
Local police claimed the man was mentally ill （I’m not so sure‼️）
They say… pic.twitter.com/7joX9hbdMD
今日19日、中国上海で日本料理店に中国人が刃物を振り回しテロ。— のうまにあ 願榮光????????????☀️ （@FreeAll_protest） May 19, 2026
3人が病院に搬送され日本人男性2人と中国人女性1人が負傷。
犯人は精神障害者だと報道、中国で精神を病んでいない人間がいるのか？ https://t.co/Her4iHiRiC pic.twitter.com/Buj3NFZAXI