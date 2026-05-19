中國上海日料餐廳爆無差別攻擊 警方封鎖「2日本人受傷」消息惹議

位於中國上海市的日本料理店「銀平」，今（19）日發生一起無差別攻擊事件，導致3人受傷送醫。（擷取自社群平台「X」。本報合成）

近年中國頻繁發生報復社會、以血腥暴力手段進行無差別攻擊「獻忠事件」，今（19）日上海市傳出，一家日本料理店遭人持刀闖入，導致現場3人被砍傷送醫，行凶過程目前在全網瘋傳。根據日媒消息，受害傷者有2人是日本人，然而中國警方疑似為了「維穩」，並未在通報中提及傷者國籍，引發各界議論。

綜合日媒報導，這起事件發生在今日中午，案發地點是位於上海市浦東新區陸家嘴世紀大道「環球金融中心」3樓的日本料理店「銀平」。根據上海市公安局浦東分局通報，行凶歹徒是一名59歲楊姓男子，他手持水果刀闖入「銀平」店內，並將現場3人砍傷；另據網路流傳畫面顯示，被送上擔架的其中一名傷者，腹部流著不少鮮血。

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日媒指出，事發當時有日本人在場，但並不清楚傷者是否有日本人，但根據上海日本總領事館說法，經過他們初步調查，其中2名傷者為日本人，正在確認2人具體傷勢。上海市公安局浦東分局則表示，楊姓凶嫌犯案後被警方迅速制伏，不過警方卻發現他語言混亂、行為怪異，並且有精神疾病治療史，目前仍在釐清案發經過。

根據日媒體介紹，事發大樓「環球金融中心」是上海具代表性的的超高層建築之一，大樓內部有不少日本企業進駐，還有許多日本人在此辦公。另外，不少日本與外國網友注意到，上海市公安局浦東分局完全沒有提到傷者國籍，質疑是中國當局下令刻意淡化事件的涉外屬性、掩蓋中國公民越來越激進且具攻擊性的仇日言行。

各國網友對此議論，「惹了大事就說有精神疾病」、「中國從上到下，大概全民精神病史」、「傷到日本人不是會變成英雄嗎？怎麼不報導？」、「支那在習近平帶領下終於復興了偉大的法西斯主義」、「共匪又派人去砍日本人，好增加中日緊張程度，方便開戰後全國戒嚴」。日本網友則指出，這起事件證明中國才是煽動仇恨與動用武力攻擊他人的危險國家，狠狠打臉日本共產黨議員等親共團體人士說詞。

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A ???????? man stabbed 3 people including 2 Japanese nationals at Japanese restaurant “Ginpei” on the 3rd floor of Shanghai World Financial Center （SWFC） in the Lujiazui area of Shanghai's Pudong New Area.



Local police claimed the man was mentally ill （I’m not so sure‼️）



They say… pic.twitter.com/7joX9hbdMD — Byron Wan （@Byron_Wan） May 19, 2026

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