頭一遭！北約戰機擊落闖領空烏克蘭無人機 烏控俄干擾

操作無人機的烏軍。示意圖，與本新聞無關。（美聯社檔案照）

一架屬於北大西洋公約組織（NATO）空中巡邏任務的羅馬尼亞F-16戰機，19日擊落一架闖入愛沙尼亞領空的烏克蘭無人機。烏克蘭外交部向愛沙尼亞等國致歉，並暗示該無人機是遭俄國干擾、引導進入北約成員國領空。

根據美聯社、羅馬尼亞新聞網站Romania Journal報導，愛沙尼亞國防部長派夫克（Hanno Pevkur）19日證實此事，表示該架無人機遭到攔截，在愛沙尼亞南部上空，被一架執行北約波羅的海空中警戒任務（BAP）的羅馬尼亞F-16戰機擊落。他說，由於其飛行路徑，「我們決定，我們有必要予以擊落」。

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這起無人機闖入事件一度引發鄰國拉脫維亞發出空域警戒，並暫停東部數個地區的鐵路交通。派夫克表示，該國事先從拉脫維亞獲得消息，「我國的雷達也偵測到一架無人機朝愛沙尼亞南方而來，我們啟動必要措施，一架波羅的海空中警戒任務的戰鬥機擊落了該架無人機」。

他表示，該架無人機「最有可能」本來是要攻擊俄羅斯目標；愛沙尼亞未允許任何非北約部隊使用該國領空，向來也對烏國表示，攻擊俄國的行動，飛行路徑得盡可能遠離北約領土。

愛沙尼亞當局表示，烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）已經聯絡塔林政府，為此事道歉，並且正在調查。

基輔獨立報19日報導，這是首次發生北約戰機擊落烏國無人機。烏克蘭外交部發言人表示，為「這起非有意而為的事件」向愛沙尼亞和波羅的海盟邦致歉，並指控莫斯科，刻意將烏國無人機重新引導進北約領土。

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