台灣淪川習會談判籌碼？加拿大重量級國會議員開炮揭「1基本原則」

加拿大國會友台小組主席斯格羅。（路透）

川習會拿台灣當作談判籌碼的質疑聲浪不斷，國際盟友挺台聲音四起。加拿大國會友台小組主席斯格羅（Judy Sgro）今天（19日）發布聲明，強調台灣的未來必須要由台灣人自己決定，「台灣人沒有做任何挑釁或侵略的事情，他們只想擁有每個人都應該享有的權利。」

斯格羅今天透過官方X發表聲明，「身為『「加拿大-台灣國會議員友好小組』的主席，我想針對台灣目前所面臨的情勢表達高度關切。台灣是一個擁有約2300萬人民、充滿活力且民主自治的國家，但最近一些國際事件的發展，卻讓人擔心國際社會對於台灣自決權的支持可能正受到動搖。」

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「數十年，台灣已經向世人證明民主、人權及法治能夠在現代社會蓬勃發展。然而中華人民共和國日益加劇的施壓，以及國際主要大國可能在沒有邀請台灣參與的情況下討論台灣的命運，都引發嚴重的疑慮。」

她接著說：「讓我們打開天窗說亮話，台灣的未來，不能在沒有台灣參與下被決定。如果主要國家試圖不顧民主國家的意願，私下協商來決定台灣的未來，甚至將台灣併吞或將其降格為附屬地，這不只是讓人感到擔憂，更是對現代追求自由、公正及繁榮的歷史潮流的一種嚴重倒退。民主自決並非過時的觀念，而是當代最重要的價值觀之一。」

「台灣人沒有做任何挑釁或侵略的事情，他們只想尋求每個人都應該享有的權利：決定自己的未來。任何透過強迫、威脅或暴力強加的結果，都毫無正當性可言。如果中國領導人真的這麼關注人類和平，就必須認知到：和平與穩定只有建立在尊重人民意願的基礎上才可能實現，缺乏這種尊重，只會帶來暴力與衝突。」

最後斯格羅直言，「能決定台灣是否繼續維持民主自治的應該只有台灣人自己。很遺憾，我們在今天這個時代，還是需要特別站出來為我們的朋友捍衛這麼基本的原則。加拿大長期堅守民主與法治，現在我們更要清楚且明確表達這一點。我在這裡堅定聲援台灣人，支持他們繼續擁有掌握自己命運的權利。」

Please see my statement on Taiwan pic.twitter.com/ovoNnN66v5 — Judy Sgro （@honjudysgro） May 18, 2026

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