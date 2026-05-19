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    剛果伊波拉疫情規模、速度令人憂心 世衛點出3大警訊

    2026/05/19 17:57 編譯管淑平／綜合報導
    17日在民主剛果果瑪市一家醫院，為訪客量體溫防疫。（法新社）

    17日在民主剛果果瑪市一家醫院，為訪客量體溫防疫。（法新社）

    非洲剛果民主共和國（簡稱民主剛果）爆發的新一波伊波拉病毒（Ebola）疫情，該國衛生部19日表示，過去1天新增26人疑似感染死亡。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，對這波疫情的「規模和速度」深感憂心。

    法新社、路透19日報導，世衛前一天才宣布，這波疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），譚德塞19日表示，「我對這場疫情的規模和速度深感憂心」，他當天稍晚將召集世衛緊急委員會，就因應這波疫情提供意見。

    民主剛果衛生部19日表示，過去24小時新增26起疑似感染死亡病例，自上週首度證實爆發這波疫情以來，疑似死亡病例數已增至131人，疑似感染病例516例。但是疫情大多集中在聯外交通不便的區域，僅少數樣本經過實驗室檢驗確認。

    譚德塞指出，目前通報確診30例發生在民主剛果東北部伊圖里省（Ituri province）。此外，烏干達也已通報世衛，該國首都康培拉有兩起確診病例，其中1人死亡，這兩人都曾去過民主剛果。此外，美國通報一名美國公民確診，已被轉送德國。他表示，正擴大現場防疫作業，包括強化監測、追蹤接觸史以及實驗室檢驗確認，確診和疑似病例數還會改變。

    譚德塞指出，這波疫情幾個項令人擔憂之處，包括城市區已出現感染病例，如烏干達首都康培拉和民主剛果的果瑪市（Goma）；出現病例地區也有大量人口流動，「伊圖里省情況高度不安全」，當地最近衝突加劇，新增超過10萬人流離失所；此外，也有醫護人員死亡的通報，「這顯示醫護相關的（病毒）傳播」。

    譚德塞說，這波疫情由本迪布焦型（Bundibugyo）伊波拉病毒引起，「這是一種目前沒有疫苗或治療藥物的伊波拉病毒」。

    之前民主剛果16波伊波拉疫情，絕大多數由「薩伊型」（Zaire）病毒引起。路透報導，根據2024年發表的一份全球性研究，相較於薩伊型感染致死率最高達90%，本迪布焦型感染致死率約在30%到40%之間。

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