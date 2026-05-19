聖地牙哥清真寺槍擊案3死 官方宣布無限期關閉

加州聖地牙哥最大的清真寺「聖地牙哥伊斯蘭中心」18日發生重大槍擊案。（法新社）

美國加州聖地牙哥最大的清真寺「聖地牙哥伊斯蘭中心」18日發生重大槍擊案，17歲和19歲2名槍手涉嫌到清真寺開槍，造成3死。聖地牙哥伊斯蘭中心在官網發布聲明表示，社區正為槍擊事件哀悼，該中心將暫停開放，直至另行通知。

綜合《CNN》等外媒報導，「聖地牙哥伊斯蘭中心」在官方網站發表聲明，宣布將無限期關閉，全體社群成員正陷入巨大的悲痛與創傷之中。中心在聲明中坦言，這對所有教友、學生、教職員以及整個聖地牙哥社群而言，都是極度痛苦且飽受驚嚇的一天。

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「聖地牙哥伊斯蘭中心」同時感謝在危機時刻迅速響應的急救人員、救難人員、維安團隊及社群領袖，痛批槍手惡行之餘，直言他們的勇氣與專業在無法想像的險境中拯救了無數生命。目前中心已啟動諮商與心理輔導資源，並全面成立「受害者與家屬支持基金」提供協助。

曾於當地成長、目前正在附近選區角逐國會議員的民主黨籍政治人物坎帕納賈爾（Ammar Campa-Najjar）接受《CNN》塔珀（Jake Tapper）訪問時透露，他在成長過程中曾就讀於該清真寺附設的學校，聽聞槍手闖入校園那一刻，兒時記憶中的教室畫面瞬間湧上心頭。隨後他接受另1位主播金凱德（Lynda Kinkade）訪問時透露，他從6歲起就認識其中1名受害者。

坎帕納賈爾說，這位熟人在清真寺內的便利商店工作，他小時候放學等母親來接自己時，對方總會親切地給他一些點心。

坎帕納賈爾指出，他6歲時首次進入該校就讀一、二年級，隨後前往加薩地區生活幾年，返美後又回到該校讀完國中。

坎帕納賈爾直言，「全國都應該為此哀悼」、「對我們其中1人的攻擊，就是對這個國家所有人的攻擊。這是1場美國的悲劇，而不僅僅是某個社區的悲劇」。

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