FT揭川習會內幕 習近平稱普廷恐後悔侵烏

美國總統川普與中國國家主席習近平15日在中南海茶敘。（法新社）

俄羅斯總統普廷19日飛抵北京展開國事訪問。就在他抵達前夕，英國《金融時報》披露美國總統川普與中國國家主席習近平上週會談的內部細節。多名知情人士證實，習近平在會中向川普表示，普廷最終可能會後悔發動入侵烏克蘭的戰爭。

根據《金融時報》取得的華府內部評估，習近平是在一場廣泛觸及全球安全議題的會談中提出上述看法。一名熟悉拜習會內容的美國官員指出，習近平過去與前總統拜登進行過坦率對話，但從未直接對普廷與烏克蘭戰爭做出評論。此次向川普表達「普廷恐後悔」的說法，被華府國安圈視為北京對俄烏戰局的最新立場表述。

請繼續往下閱讀...

這項消息曝光的時間點極具地緣政治敏感性。普廷於19日抵達北京與習近平舉行峰會，距離川普離開中國僅相隔4天。2022年俄烏戰爭爆發前夕，中俄才剛宣布建立「無上限」夥伴關係。目前戰局已陷入長期消耗，烏克蘭軍方近期頻繁利用無人機打擊俄軍陣地與後方基礎設施。

川普提議美中俄聯手 稱三國利益一致對抗國際刑事法院

除了俄烏議題，知情人士透露川普在會談中主動拋出另一項倡議。川普向習近平提議，美國、中國與俄羅斯應該聯手對抗國際刑事法院（ICC），並強調這三個大國在此議題上具備共同利益。

川普政府過去曾多次強烈指控ICC濫權並侵犯美國主權，部分官員甚至將該法院的調查行動視為對美國發動的法律戰。這項將俄羅斯納入三方合作的提議，顯示川普正試圖在特定國際機構的管轄權爭議上，建立跨越意識形態的大國聯盟。

針對《金融時報》披露的會談細節，白宮與中國駐美大使館目前均拒絕發表評論。普廷預計將於19日至20日在北京與中方展開為期兩天的雙

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法