為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    今年北韓軍人越界掛零 南韓軍方：意外

    2026/05/19 14:01 即時新聞／綜合報導
    南韓軍方消息人士19日透露，今年截至目前，北韓軍人越過軍事分界線的人數掛零。（法新社資料照）

    南韓軍方消息人士19日透露，今年截至目前，北韓軍人越過軍事分界線的人數掛零。（法新社資料照）

    南韓軍方消息人士19日透露，今年截至目前，北韓軍人越過軍事分界線（MDL）進入南韓區域的人數掛零。

    《韓聯社》報導，南韓軍方直言，對這樣的結果感到意外。去年，北韓軍人共17次越界進入南韓，主要發生在北韓軍方積極修築邊境設施的江原道高城、華川、鐵原和京畿道漣川等地。

    《韓聯社》分析，北韓部隊在前線地區實施「荒漠化作業」的工程已進入收尾階段，因此未再發生人員越界。

    2023年12月，北韓領導人金正恩公開提出南北韓是「敵對的兩個國家關係」；2024年4月起，北韓在軍事分界線附近修築邊境設施，第一個步驟就是實施「荒漠化作業」，清理植被形成空曠地帶，隨後修建公路、設置鐵柵欄和布設地雷等。

    2024年至2025年，北韓實施相關作業的過程中，有不少北韓官兵越界進入南韓區域。南韓軍方通常採取警告廣播、開槍示警，將北韓人員驅離。

    報導稱，南韓軍方多名消息人士透露，北韓於去年底已大致完成「荒漠化作業」；軍事專家則認為，如今北韓部隊在邊境地區的視野更加清晰，靠近軍事分界線的機率降低，越界進入南韓區域的情況自然更減少。

    據了解，目前北韓在邊境地區修建公路、設置柵欄，每日平均投入3000至5000人，與2025年下半年持平。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播