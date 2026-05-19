今年北韓軍人越界掛零 南韓軍方：意外

南韓軍方消息人士19日透露，今年截至目前，北韓軍人越過軍事分界線的人數掛零。（法新社資料照）

南韓軍方消息人士19日透露，今年截至目前，北韓軍人越過軍事分界線（MDL）進入南韓區域的人數掛零。

《韓聯社》報導，南韓軍方直言，對這樣的結果感到意外。去年，北韓軍人共17次越界進入南韓，主要發生在北韓軍方積極修築邊境設施的江原道高城、華川、鐵原和京畿道漣川等地。

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《韓聯社》分析，北韓部隊在前線地區實施「荒漠化作業」的工程已進入收尾階段，因此未再發生人員越界。

2023年12月，北韓領導人金正恩公開提出南北韓是「敵對的兩個國家關係」；2024年4月起，北韓在軍事分界線附近修築邊境設施，第一個步驟就是實施「荒漠化作業」，清理植被形成空曠地帶，隨後修建公路、設置鐵柵欄和布設地雷等。

2024年至2025年，北韓實施相關作業的過程中，有不少北韓官兵越界進入南韓區域。南韓軍方通常採取警告廣播、開槍示警，將北韓人員驅離。

報導稱，南韓軍方多名消息人士透露，北韓於去年底已大致完成「荒漠化作業」；軍事專家則認為，如今北韓部隊在邊境地區的視野更加清晰，靠近軍事分界線的機率降低，越界進入南韓區域的情況自然更減少。

據了解，目前北韓在邊境地區修建公路、設置柵欄，每日平均投入3000至5000人，與2025年下半年持平。

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