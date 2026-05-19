向盟友討軍費不手軟！ 川普暫停美加聯防機制 1940年架構現裂痕

加拿大總理卡尼與美國總統川普。美方18日宣布暫停參與1940年建立的美加聯防合作機制。此舉反映川普政府對盟友履行國防預算承諾的要求提升，也讓二戰以來的北美防衛架構面臨調整壓力。（美聯社資料照）

一項自1940年二戰時期建立、維持北美大陸防禦逾80年的美加軍事同盟機制出現裂痕。五角大廈18日宣布，由於加拿大在國防支出承諾方面「未展現可信進展」，美方決定暫停參與「永久聯合國防委員會」（PJBD）運作。此舉反映川普政府近來針對盟國防衛責任的立場轉趨強硬，連同屬北美聯防體系的鄰國也受到影響。

根據《美聯社》報導，美國國防部次長柯柏吉（Elbridge Colby）在社群媒體X發布聲明指出，美方無法再迴避「言論與現實間的差距」。柯柏吉強調，盟友必須以實際的防衛責任支撐安全承諾，美方將重新評估PJBD對北美共同防禦的實質利益。

請繼續往下閱讀...

這項決策與總統川普長年對盟國國防支出不足的批評一致。儘管加拿大承諾在2035年前將國防預算提升至國內生產毛額（GDP）的5%，但目前進度被五角大廈判定為缺乏公信力。加拿大總理卡尼（Mark Carney）去年曾表示加國將於今年達成國防支出占GDP2%的目標，目前其辦公室尚未對美方的暫停行動做出正式回應。

同盟關係持續鬆動 引發美國會議員批評

美加聯防機制的暫停，緊接在美軍撤離歐洲行動之後。五角大廈上週已取消派駐波蘭與德國的數千名兵力，原因在於不滿北約（NATO）成員國對美、以對抗伊朗的軍事任務支持度不足。共和黨籍眾議員培根（Don Bacon）批評這項決策損害鄰國友誼，指出針對盟友的軍事摩擦將導致經濟與防務的雙重敵意。

PJBD是在1940年二戰爆發初期，由時任美國總統小羅斯福與加拿大總理麥肯齊金簽署《奧格登斯堡協議》（Ogdensburg Agreement）建立。該機制後來成為北美航太防衛司令部（NORAD）建立的重要協調平台，並負責協調北極圈早期預警雷達網的布署。

目前五角大廈除柯伯吉的公開聲明外，未提供更多後續時程細節。加拿大政府內部正評估此舉對北美空域監控與北極防務的影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法