美百萬網紅直播朝鱷魚開槍挨告 高顏值法官出場全網歪樓求IG

美國邁阿密-戴德郡法院法官馬庫斯（左）因審理爭議網紅「Clavicular」涉嫌在佛州射擊鱷魚案件而在全球社群網路上爆紅。（擷取自X）

美國百萬粉絲爭議網紅「Clavicular」（本名 Braden Peters），因在佛羅里達州直播並朝一隻鱷魚狂開20多槍，被佛州邁阿密-戴德郡法院判處其6個月緩刑。然而，這場開庭直播流出後，全美網友的焦點卻徹底大歪樓，瘋狂湧入討論法官精緻如雕刻般的夢幻高顏值。

綜合外媒報導，今年3月，「Clavicular」與另名網紅「古巴泰山（Cuban Tarzan，本名 Andrew Morales）」等人，於佛州保護區沼澤地搭船遊覽時，發現水面有隻一動也不動的野生鱷魚。Clavicular隨即開玩笑說「讓我們來測試牠到底有多死」，隨後兩人掏出手槍，朝著那隻鱷魚連續瘋狂射擊了超過20發子彈，並全程在直播平台上放送，隨即引發動保團體與大眾強烈譴責。

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在佛羅里達州，未經當局許可私自捕殺、傷害或企圖騷擾鱷魚是違法的。此外，在國家保護區或公共場所任意開槍更觸犯刑法。Clavicular的律師辯稱，那隻鱷魚在遭到射擊前本來就已經是死屍，且Clavicular只是「聽從了當時隨行持有執照的飛艇導遊的指示」才開槍，強調沒有任何活物或人類因此受傷。

這起案件在本月15日迎來了最終宣判，Clavicular與「古巴泰山」在邁阿密法庭上皆選擇「不抗辯」換取不入獄的認罪協商。兩人被判處6個月的緩刑，必須完成20小時的社區服務，法院特別規定不准進行網路直播或藉此盈利；強制修習佛羅里達州魚類和野生動物保護委員會（FWC）的槍枝安全課程與野生動物保護課程。

Clavicular以在社群平台極端推廣「外貌極大化（looksmaxxing）」聞名，甚至曾宣稱用鐵錘刻意打斷面部骨骼能讓骨骼重新長得更完美。諷刺的是，當他穿著西裝站在被告席時，台上的法官馬庫斯．巴赫-阿馬斯（Marcus Bach-Armas）卻在直播鏡頭下，展現出深邃的藍色眼睛與極具線條感的完美下顎線。

當法官冷冷直視兩位滋事網紅、嚴肅警告違反緩刑將面臨最高364天監禁時，社群平台隨即徹底炸裂，大批網友興奮直呼法官的顏值瞬間輾壓平時提倡外貌管理的網紅，甚至瘋狂敲碗本人社群帳號。據了解，馬庫斯出生並成長於邁阿密，擁有古巴與猶太裔血統，已婚並育有兩名女兒，目前是佛州邁阿密-戴德郡刑事庭的法官。

法官馬庫斯憑藉精緻的外貌，被大批網友調侃他「物理性壓制」了平時提倡外貌管理的網紅。（本報合成，擷取自網路）

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