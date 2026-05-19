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    首頁 > 國際

    仇恨作祟？加州清真寺槍擊奪3命 17歲、19歲2凶嫌自戕

    2026/05/19 08:13 即時新聞／綜合報導
    美國加州兩名未滿20歲的年輕槍手18日涉嫌在聖地牙哥伊斯蘭中心清真寺犯案，造成3人死亡，兩人犯案後逃逸到數個街區外在一輛車內身亡。（法新社）

    美國加州兩名未滿20歲的年輕槍手18日涉嫌在聖地牙哥伊斯蘭中心清真寺犯案，造成3人死亡，兩人犯案後逃逸到數個街區外在一輛車內身亡。（法新社）

    聖地牙哥伊斯蘭中心（Islamic Center of San Diego）是美國加州聖地牙哥當地最大的清真寺，18日竟爆發重大槍擊案，17歲及19歲2名槍手涉嫌到清真寺開槍，造成3人死亡，隨後兩人在幾個街區外的一輛車內自戕，官方已定調為仇恨犯罪。

    綜合外媒報導，聖地牙哥警局局長瓦爾（Scott Wahl）指出，在槍擊案發生後，數十名員警趕往現場發現有3名與清真寺有關的男子在建築物外被槍殺，其中包括1名保全人員。隨後警方在數個街區以外的車內發生兩具青少年遺體，分別是17歲及19歲，死因為持槍自殺。瓦爾表示，被害的保全員在危急時刻成功阻止狀況進一步惡化。

    執法官員透露，初步調查，其中一名嫌疑人從父母家中拿走了一把槍，並留下了一封遺書，其中包含有關種族的文字。此外，官員表示，其中一件犯案武器上還塗有仇恨言論。

    瓦爾指出，目前聯邦調查局（FBI）已協助調查此事件，當局將此案定調為仇恨犯罪作為調查。至於槍擊案發生經過以及犯案動機，瓦爾表示仍需持續調查中。

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