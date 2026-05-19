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    首頁 > 國際

    川普：原定5/19對伊朗發動攻擊　應中東國家要求暫緩

    2026/05/19 04:45 中央社

    美國與伊朗和談陷僵局之際，美國總統川普今天表示，他應卡達、沙烏地及阿聯等中東國家領袖請求，已下令美軍延緩原定明天對伊朗發動軍事攻擊的計畫，但若無法達成可接受的協議，美軍須依指示立即向伊朗展開攻擊。

    川普（Donald Trump）昨天警告伊朗，如果德黑蘭當局不盡快與美國達成和平協議，「他們將會蕩然無存」。外電報導，華府與德黑蘭於4月8日同意停戰，但和平談判陷入停滯，零星攻擊持續發生。

    川普今天下午在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，卡達、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國的領導人向他提出請求，希望美國延緩原定明天對伊朗發動的軍事攻擊。

    貼文指出，這是由於各方正在進行嚴肅談判，他們認為，將會達成一項對美國、所有中東國家乃至其他各地而言，都能接受的協議。

    川普還說：「重要的是，這項協議將包括伊朗不能擁有核武！」

    川普表示，基於對上述領袖的尊重，他已指示美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）及美軍，「我們不會執行原定明天對伊朗的攻擊」。

    但他也下令，一旦無法達成可接受的協議，美軍必須做好準備，在接到通知的第一時間，就對伊朗展開「全面且大規模的攻擊」。（編輯：陳彥鈞）1150519

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