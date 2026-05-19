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    印尼接收6架飆風戰機 總統普拉伯沃：全球局勢動盪 需提升國防嚇阻力

    2026/05/19 01:33 國際新聞中心／綜合報導
    印尼總統普拉伯沃（右二）視察軍方近期採購的國防裝備，包括6架法國製「飆風」戰鬥機，並強調為了因應充滿不確定性的時代，印尼將持續提升國防能力。（法新社）

    印尼總統普拉伯沃（右二）視察軍方近期採購的國防裝備，包括6架法國製「飆風」戰鬥機，並強調為了因應充滿不確定性的時代，印尼將持續提升國防能力。（法新社）

    印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）18日視察軍方近期採購的國防裝備，包括6架法國製「飆風」（Rafale）戰鬥機，並強調為了因應充滿不確定性的時代，印尼將持續提升國防能力。

    法新社報導，普拉伯沃在雅加達一座軍事空軍基地的典禮上向記者表示，全球地緣政治版圖充滿不確定性，奉行不結盟外交政策的印尼，必須「持續改善我們的國防能力，以作為嚇阻力量」。

    普拉伯沃指出，國防是維持穩定的首要先決條件，「除了保護我們自己的領土之外，沒有任何其他利益」。

    根據總統府的聲明，普拉伯沃正式將6架飆風戰機、4架達梭（Dassault）「獵鷹8X」（Falcon 8X）公務機，以及1架空中巴士（Airbus）A400M「擎天神」（Atlas）運輸機等，移交給印尼空軍。

    2022年，在時任國防部長普拉伯沃推動下，雅加達簽署一項價值81億美元（約2557億台幣）的協議，採購42架法國製飆風戰機。印尼國防部發言人里柯（Rico Ricardo Sirait）表示，目前已交付6架戰機，其中3架於1月交付，另外3架於18日交付。

    里柯說，印尼政府將強化國防裝備視為不只是採購作戰平台，而是一項旨在捍衛主權、國家尊嚴與國防整備的戰略投資。

    於2024年掌權的前軍方將領普拉伯沃，一直致力於推動印尼老舊軍事資產的現代化。上個月，他在巴黎會晤法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。根據印尼政府聲明，兩人討論加強戰略合作，包括透過「採購國防裝備與強化國防工業」。

    路透報導，飆風戰機將成為印尼最新銳及現代化的戰鬥機；達梭獵鷹公務機將作為總統、副總統及國家元首級別國賓的軍事運輸機。空巴A400M運輸機則是印尼接收的第2架，去年11月已接收首架。普拉伯沃曾表示，他希望能再購買4架這種大型運輸機，用於運送挖土機、糧食、衣物與醫療用品等重型物資。

    安全分析師18日指出，儘管在經濟不確定時期面臨日益增加的預算壓力，印尼不太可能退出飆風戰機的採購合約。

    作為東南亞最大經濟體，印尼是石油淨進口國，正因為中東戰爭導致的原油價格上漲而面臨壓力，但政府仍堅持維持補貼燃料價格不變。

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