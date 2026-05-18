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    首頁 > 國際

    馬爾地夫最慘潛水意外！義大利教授等5人罹難尋獲遺體

    2026/05/18 21:09 中央社
    5名義大利人在馬爾地夫深海洞穴探險時死亡，義國與馬國軍方展開聯合搜尋打撈行動，已尋獲最後4人的遺體。（美聯社）

    5名義大利人在馬爾地夫深海洞穴探險時死亡，義國與馬國軍方展開聯合搜尋打撈行動，已尋獲最後4人的遺體。（美聯社）

    義大利外交部與馬爾地夫軍方今天表示，在馬爾地夫深海洞穴意外溺斃的5名義大利潛水客，最後4人的遺體已被尋獲，但尚未打撈上岸。

    法新社報導，馬爾地夫國防軍（MNDF）發表聲明指出，透過聯合搜尋打撈行動，已在瓦武環礁（Vaavu Atoll）洞穴中發現4名失蹤潛水客的遺體。義大利外交部已證實這項消息。

    據報導，這些遺體尚未被打撈至水面，馬爾地夫國防軍指出，後續幾天將進行更多潛水行動，以完成遺體打撈作業。

    5名義大利人14日在深水洞穴潛水，未能浮出水面，其中1人的遺體已於同日稍晚尋獲。隨後，1名參與搜救行動的救援潛水員於16日殉職。

    英國廣播公司（BBC）報導，這些潛水客有4人為義大利熱那亞大學（University of Genoa）團隊成員，包括教授蒙特法爾科內（Monica Montefalcone）、她的女兒索瑪卡爾（Giorgia Sommacal）以及兩名研究人員奧德尼諾（Muriel Oddenino）與嘉提葉里（Federico Gualtieri）。

    馬爾地夫為印度洋小國，因其一系列珊瑚島，成為熱門旅遊目的地，這起事件據信為該國最嚴重的單一潛水事故。

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