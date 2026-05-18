賴清德針對川習會涉台議題拋5點說明 美政府第三把交椅回應了！

美國眾議院議長強生。（歐新社）

受到國際關注的川習會上週落幕，針對兩大國談及台灣議題，我國總統賴清德昨天（17日）做出5點說明，重申台美強化合作重要性。對此，被視為美國政府「第三把交椅」的眾議院議長強生（Mike Johnson），今天（18日，台灣時間）針對賴清德的聲明做出回應，強調美國將堅定支持台灣。

賴清德昨天就川習會涉台相關發言向國人乃至世界做出5點說明，包括台灣是台海及區域和平穩定現狀的維護者、中國才是區域不穩定及改變現狀的根源、捍衛中華民國現狀沒有「台獨」問題、台美安全合作與軍售是維護區域和平穩定的關鍵要素，以及台灣是全球核心利益之所在，台海和平穩定絕不會被犧牲或交易。

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根據《美聯社》報導，美眾院議長強生接受政治訪談節目《福斯新聞週日》（Fox News Sunday）專訪時表示有注意到賴清德聲明並對此給予讚揚，他認為台灣元首提出的5點說明是「相當合理」的表態，「中國不能就這樣去奪取人家的土地，我們會堅定且果決地站穩這個立場，我相信國會也會如此。」

在此之前，美國會跨黨派議員紛紛疾呼川普政府盡速通過今年1月預先核准的140億美元對台軍售案，強生16日就公開重申對台支持，強調國會一直以來都對台海高度關切，且明確表達美國在台灣議題上的立場，是台灣必須保持自主與安全。

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