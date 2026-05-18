為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    曼谷火車撞巴士8死 列車司機無照且毒品尿檢陽性

    2026/05/18 22:55 中央社
    泰國首都曼谷前天發生火車撞巴士造成8死32傷事故。（路透）

    泰國首都曼谷前天發生火車撞巴士造成8死32傷事故。（路透）

    泰國曼谷16日發生火車撞巴士造成8死32傷事故，交通部鐵路運輸局引述警方報告表示，列車司機的尿液檢查結果呈陽性，顯示曾吸食毒品，還發現該司機未持有列車駕駛執照。

    泰國一列火車16日在曼谷市區撞上一輛巴士，並波及數輛汽機車後起火燃燒，造成8人喪命、32人受傷。

    泰國交通部鐵路運輸局（DRT）局長皮切（Pichet Kunadhamraks）昨晚表示，警方報告顯示，撞上巴士的列車司機沙勇蓬（Sayomporn Suankul）的尿檢結果呈陽性，顯示曾吸食毒品。

    此外，皮切還指出，沙勇蓬未持有鐵路運輸局發放的列車駕駛執照。

    曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，皮切已下令對所有參與列車營運的員工，進行酒精和毒品檢測，同時要求對允許這名火車司機駕駛列車的主管展開調查。

    目前沙勇蓬已被停職，並因嚴重違反紀律而受懲處，同時也將面臨法律指控。曼谷警察局長暹（Siam Boonsom）表示，列車司機和停在平交道上的巴士司機都被控危險駕駛致死。

    另外，泰叻報（Thairath）今天指出，列車撞上巴士前，司機沙勇蓬人不在駕駛室也沒穿制服。事發後，他到警局接受訊問時，還特意換了髮型。

    報導提到，部分監視器畫面顯示，事故發生前沙勇蓬並未坐在駕駛室。警方已傳喚與沙勇蓬在同一列車上工作的列車技工進行訊問。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播