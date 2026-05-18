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    首頁 > 國際

    愛沙尼亞情報首長：普廷深陷俄烏戰爭 推進出奇慢

    2026/05/18 18:18 即時新聞／綜合報導
    俄羅斯總統普廷。（彭博社）

    俄羅斯總統普廷。（彭博社）

    在俄烏戰爭進入第五年之際，愛沙尼亞對外情報首長指出，由於俄軍在戰場上進展停滯，加上西方制裁奏效，俄羅斯第一季度經濟總量（GDP）萎縮了0.3%，為3年來首次負增長，顯示普廷政權正面臨極為艱難的抉擇。

    首季GDP萎縮0.3% 3年首見

    據《路透社》報導，愛沙尼亞對外情報局局長羅辛（Kaupo Rosin）接受專訪時表示，俄國目前在戰場上的兵力折損速度已超過招募速度。他指出，若普廷選擇發動全國總動員，將面臨極大的民意反彈，甚至可能動搖其政權的穩定。而近幾個月來，俄軍在烏克蘭的推進速度已降至2023年以來的最低點，顯示戰局已陷入僵持。

    在經濟方面，根據俄羅斯聯邦統計局於15日公布的數據顯示，其高達3兆美元的經濟總量在今年第一季萎縮了0.3%，是三年來首次出現負增長。羅辛指出，這表明西方對俄國金融體系的制裁正帶來「實質且嚴重的傷害」，加上針對俄國石油出口的限制性措施，皆大幅削弱俄羅斯財政收入。儘管普廷聲稱政府的提振經濟措施已初見成效，但羅辛依據情報評估認為，克里姆林宮如今必須在有限的資源下做出極其困難的決定。

    針對和平談判，另一名不願具名的歐洲情報首長透露，儘管俄軍已控制頓巴斯地區的盧甘斯克與頓內茨克，但普廷想要完全控制頓巴斯地區的終極目標依然不會改變，且俄國社會仍具備韌性，短期內難有突破性的和平進展。

    羅辛則預估，只要普廷在位，俄國就不會放棄吞併烏克蘭的野心，且在衝突結束後，莫斯科仍將在北約東翼擴張兵力，企圖建立從北極到黑海的軍事霸權，並可能持續對西方國家進行破壞活動。

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